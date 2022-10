Policie navrhla obžalovat Feriho ze tří znásilnění. Hrozí mu až 10 let vězení

Redakce ČTK

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri by měl být obžalován za tří případů znásilnění, navrhuje policie. Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a předali jej Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3. Již dříve policie uvedla, že Ferimu hrozí až 10 let vězení. On sám ale vinu odmítá.

Dominik Feri | Foto: Deník/Klára Cvrčková