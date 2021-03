Chlapec díky zásahu svědků přežil. Pomoc v nouzi našla u úředníků probační a mediační služby v Mostě chlapcova 35letá maminka, která pracuje jako pomocná síla v kuchyni jednoho hotelu na Teplicku. V mosteckém středisku ji vystavili žádost na odškodnění a také připravili na soud Dominika.

„Ten večer jsme se pohádali,“ vrací se mladík k skoro rok starému trestnému činu v mužově chatě. „Zvednul jsem se, že odejdu. Strčil do mě a odešel do kuchyně,“ popisuje scénu, jíž bylo přítomno víc mladých. Chlapec si myslel, že se to urovnalo. Ale pachatel si vzal z magnetu nad linkou pořádný kuchyňský nůž a bez varování ho bodl do jater. U soudu pak tvrdil, že mu Dominik na nůž naběhl, tomu ale senát neuvěřil.

Dominik jezdil k pachateli do vesnice na Mostecku od dětství s bratrem, kamarádili se s vnukem obžalovaného Zdeňka K. Muž si oba dva mladíky oblíbil: bral je na výlety, přespávali u něj. Zvláštní přátelství trvalo roky, jak se ale ukázalo, nevinné nebylo. Muž byl podle svědectví, která zazněla u soudu, homosexuál. Podle Dominika si ale na něj v uplynulých letech nic nedovolil. K pedofilii tedy Zdeněk K. nejspíš sklon neměl. Když si ale Dominik našel přítelkyni, čtyřiašedesátiletý muž mu začal vyčítat, že tráví víc času s ní než s ním. A že ho dívka kazí. Muž byl tedy podle některých dedukcí do chlapce platonicky zamilovaný.

Evropský den obětí trestných činů

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí s cílem zvýšit mezinárodní povědomí o pomoci a podpoře obětí. Evropský den obětí trestných činů slouží k připomenutí práv obětí. U nás docházelo k postupnému pozitivnímu vývoji v oblasti práv obětí, angažování státu a přiznání širších práv obětí, ale i většímu zájmu o péči o oběti. Jako významný mezník v této oblasti můžeme považovat přijetí Zákona o obětech trestných činů v roce 2013.

Právě to Zdeňka K. pravděpodobně vedlo k tomu, že mladíka v osudnou noc v afektu bodl, podpořen třemi kelímky rumu namíchaným s energy drinkem. K násilí měl muž sklony, už před lety útočil na jiného nůžkami a vidlemi. Po nepředvídatelném činu se zachoval ještě nepochopitelněji: šel si zakouřit. Dominikovi proto dávali první pomoc pachatelův mladší homosexuální partner a chlapcův bratr, který byl na chatě spolu s vnukem Zděňka K. a další místní omladinou, volal sanitku.

Ta ho odvezla do ústecké Masarykovy nemocnice.

S krvácením do dutiny břišní ho hned vezli na sál. Zbraň dlouhá 28 centimetrů se naštěstí zastavila o dutou žílu. Kdyby jí porušila, Dominikovi hrozila smrt na místě. V špitálu strávil 15 dní bez osobního kontaktu s rodinou. K zločinu totiž došlo v březnu, kdy se zdravotnická zařízení začala uzavírat návštěvám kvůli nebezpečí zavlečení koronaviru.

„Bylo to těžké,“ popsala Dominikova maminka s tím, že syn se mohl pořádně vypovídat z prodělaného traumatu až doma. Ze začátku se mu o všem zdálo a ze spaní se budil zpocený. Kriminálka ho vyslýchala, hned jak se probral z narkózy. Znovu na policejní stanici vypovídal po návratu domů. Doléčování ho upoutalo na čtvrt roku na lůžko.

Mamince se naštěstí podařilo dohodnout se zaměstnavatelem a mohla s Dominikem zůstat doma, aby mu vařila speciální jídla kvůli jaterní dietě. Chtěla pro syna usilovat o náhradu škody. Aby to šlo, musela se připojit k trestnímu řízení. Nic z toho není pro nezasvěceného jednoduché. Na právníky neměla. Zastání našla v mosteckém středisku Probační a mediační služby.

Ženě tady poradili i to, že nemusí čekat na soud a doufat, že se na pachateli podaří něco vymoct. Může hned požádat o jednorázový příspěvek z fondu obětí trestných činů. Podle statistik ministerstva spravedlnosti (MS) byla Jana B. loni jedním z 267 žadatelů, kteří se o tuto podporu přihlásili. Uspělo jich spolu s ní 103 lidí, mezi které rezort rozdělil 11,64 milionu.

Dominik dostal od ministerstva spravedlnosti 50 tisíc korun před Vánoci. Větší částku přímo po pachateli může požadovat až nyní. Teprve minulý týden totiž nad Zdeňkem K. nabyl rozsudek právní moci. Proti původním 11 letům kriminálu od ústeckého krajského soudu se v listopadu odvolal k vrchnímu soudu v Praze. Ten mu trest v únoru zmírnil na osm let.

V těchto dnech se maminka pobodaného chlapce opět spojí se službou. Pomůžou jí poslat návrh na exekuci mužova majetku. Pro syna požaduje 160 tisíc za bolestné a psychickou újmu. Ale jen o penězích to není. Úředníci pomohli připravit chlapce na líčení. „Uklidňovali mě, ať se nebojím. Že tam nebudu od toho, abych dokazoval nevinu. Ale abych popsal, co se stalo,“ vylíčil.

V Mostu zařídili i to, aby Dominik nemusel u soudu v Ústí svědčit v přítomnosti pachatele. Vypovídal přes telefon z místnosti vedle jednačky, kam pachatele přivedli v poutech z vazby. Jak prozradil mluvčí služby Martin Bačkovský, jen na Mostecku podobně úředníci loni pomohli 63 obětem, z toho třem mladistvým, ale i devíti seniorům.

Agendu Probační a mediační služby, jako mnohá další odvětví, částečně postihla také současná pandemická situace. Rodina tak s úředníky absolvovala dvě schůzky s dodržením přísných hygienických opatření a vše ostatní bylo možné řešit prostřednictvím vzdáleného kontaktu, tedy telefonicky a e-mailem.

Na mosteckém středisku služby dosud ženě zdarma pomohli během jejich 10-15 pracovních hodin, odhadla. „V životě bych vše sama nesepsala,“ je šťastná, že nemusela platit advokátům. Covid, který provázel případ od počátku v nemocnici a pak i přes úřady, nakonec ovlivnil i soud. Epidemie ho protáhla, líčení dvakrát odročili, když virem onemocněli přísedící.

Probační a mediační služba

• Poskytuje podporu a pomoc každému, kdo se cítí být obětí (aniž by muselo být podáno trestní oznámení).



• Pomáhá při vyrovnávání se s dopady trestného činu.



• Informuje o trestním řízení a právech obětí.



• Podává základní právní informace (náhrada škody, peněžitá pomoc, zastupování zmocněncem).



• Doprovází oběti na jednání u soudu, policie, na úřady.



• Poskytuje psychosociální podporu.



• Nabízí obětem (i pachatelům) restorativní programy, například mediaci – dobrovolné mimosoudní jednání s pachatelem a obětí za účasti prostředníka.