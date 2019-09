Dva třináctiletí kluci si domluvili ve škole rvačku, která se ale zvrhla. Oba si přivedli své kamarády, a tak nakonec proti sobě stály dvě party, z nichž jedna měla trojnásobnou přesilu. Na místě museli zasáhnout i městští strážníci.

ZAČALO TO NA WC

Vše podle otce jednoho z hlavních aktérů údajně odstartovalo na toaletách Základní školy Klatovy, Čapkova, kde se dostali do sporu dva tamní žáci. Ve škole se prát nechtěli, a tak se dohodli, že si to rozdají ručně odpoledne venku. „Syn si to ale podle svých slov rozmyslel, vzal šest kamarádů a šel za tím druhým, aby si to vysvětlili, nechtěl se prát. Jenže ten druhý, když viděl, že je venku sedm lidí, tak asi dostal strach, vůbec neotevřel,“ řekl Deníku otec jednoho ze rváčů. „Chlapec nám řekl, že nezletilí mu plivali na dveře a nadávali. Tak dostal strach a svolal na pomoc svoje kamarády,“ doplnil pohled druhé strany velitel klatovských městských strážníků František Kacerovský. Výsledkem bylo, že zatímco na jedné straně stálo sedm dětí ve věku 12 až 13 let, na druhé se sešla asi dvacítka náctiletých chlapců a dívek, z nichž někteří měli být výrazně starší. Padly nějaké rány, po nichž vzala většina členů početně slabší party nohy na ramena.

„Na místě zůstal jen syn a jeden jeho kamarád, ostatní dostali strach a utekli. Přivolali proto městskou policii,“ uvedl táta jednoho ze dvou hlavních aktérů, podle něhož nešlo o nic zásadního, jen o klukovinu.

INFORMOVALI OSPOD

„Detailní důvody, proč ke sporu obou stran došlo a jak přesně se vše odehrálo, se zjistit nepodařilo. Nikdo naštěstí nebyl zraněn, jen jednomu z dětí měl být poškozen mobil. Hlídka o tom, co se stalo, informovala rodiče dětí. O záležitosti bude informován i OSPOD, neboť chlapec, který měl na pomoc svolat zhruba dvacítku svých kamarádů, má mít podle vyjádření ostatních dětí zkušenosti s drogami a kouří cigarety, které má dostávat i od otce,“ dodal Kacerovský.

OJEDINĚLÝ PŘÍPAD

„Je to ojedinělé, já jsem se ještě nesetkala s tím, že by se nějaká bitka takto připravovala,“ řekla Deníku ředitelka školy Dana Martinková. Dodala, že žáci druhého stupně dobře vědí, že kdyby se prali ve škole, tak učitelé zasáhnou a viníci mohou být kázeňsky potrestáni. Ani v případě konfliktu mimo budovu ale nezůstala škola nečinná a ihned o záležitosti informovala rodiče. Pedagogové také budou sledovat, zda se situace znovu nehrotí.

Případ z Klatov není podle všeho součástí nové módní vlny, šířící se Českem. Tou jsou rvačky dětí, někdy dvojice, někdy dvou part, na které jsou prostřednictvím sociálních sítí zváni diváci a které se v některých případech dokonce vysílají živě. Brutalita dětí je podle policistů mnohdy až překvapivá, bitky končívají i zraněními.