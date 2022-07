Co se onoho osudného dne v lese u Vítanova stalo? „Pod záminkou těžby dřeva na topení mě vylákal do lesa. Když jsem začal řezat, vytáhl za mými zády ilegálně drženou zbraň," líčí Josef. „Najednou jsem ležel na zádech, cítil jsem jakoby mravenčení v nohou, ale už jsem s nimi nehýbal. Nevěděl jsem, co se děje. Podíval jsem se doleva a říkám mu: 'Něco se mi stalo' a on na to: 'Jo, já jsem tě střelil'. 'Ty jsi se zbláznil', povídám. V tu chvíli už stál u mě, mířil na mě a řekl: 'Ty už mě srát nebudeš.' V tu chvíli mi došlo, že mě chce zabít," vzpomíná Josef na osudový okamžik, který mu obrátil život naruby.

Zaměstnanci obecního úřadu ve Vítanově na Chrudimsku se příliš v lásce neměli, to se všeobecně vědělo. Josef svému o rok staršímu kolegovi často vyčítal, že požívá příliš alkoholu, a to i v práci. Střelec se k jeho smůle trefil do páteře a poškodil mu míchu. Útočník chtěl pak podle Josefa svůj vražedný záměr dokončit, ale napadený svůj boj o život nevzdal.

Muž zabil krumpáčem neslyšící seniorku v Libochovicích. Dostal skoro 20 let

Oba muži se začali přetahovat o pušku a útočníkovi v tu chvíli vypadl z kapsy mobilní telefon. Když se na chvíli z místa potyčky vzdálil, Josef si rychle zavolal o pomoc na linku 112. Malorážku zalehl, aby se k ní agresor nedostal. Ale potom se opět odehrála potyčka o zbraň, ve které šlo skutečně o život. V tu chvíli naštěstí na místo dorazil policejní vůz.

Muži zákona pachatele zadrželi a Josefa odvezl vrtulník do královéhradecké nemocnice. Na operaci čekal dvě hodiny s kulkou v zádech, jeho poranění bylo velmi vážné. Po převozu do Liberce to lékaři na spinální jednotce jen potvrdili s tím, že Josef má počítat s životem stráveným na invalidním vozíku. V tom okamžiku se mladému muži, který miloval práci v lese a jízdy traktorem, zhroutil svět.

Netuší, co bude dál

„Vůbec nevím, co bude dál. Bydlel jsem v pronajatém domku, ale majitel mi dal výpověď pro moji dlouhodobou nepřítomnost. Stal se ze mne bezdomovec," říká trpce. V Hamzově léčebně v Luži bude rehabilitovat tři až šest měsíců, a co bude dál, neví. Ve svém dosavadním životě rád pomáhal lidem a nyní mu připadá, že je na všechno sám. „Rodina se o mne starat nemůže, ani na to nemá prostředky. Mám pár kamarádů, ale nemyslím si, že jde o pravé přátelství," míní Josef.

Deník nabízí pomoc



Žít ve 32 letech na vozíku je pro Josefa velmi těžké a momentálně i nepředstavitelné. Musí se vzdát zálib, obává se, že po návratu z rehabilitačního pobytu v Luži skončí kdesi v léčebně dlouhodobě nemocných. Potřebuje sehnat bezbariérový podnájem, chybí mu peníze na rehabilitační pomůcky a zmíněnou polovinu vozíku. Lidé, kteří by mohli Josefovi pomoci, se mohou obrátit na redakci Deníku prostřednictvím mailové adresy romana.netolicka@denik.cz nebo na telefonu 724 789 688. Rádi kontakt zprostředkujeme.

V lužské léčebně i z těchto důvodů příliš návštěv nemá, přitom by jeho psychice velmi pomohly. „Ani z obecního úřadu, kde jsem byl zaměstnaný, nikdo nepřišel," podotýká. Starosti mu v této chvíli dělá nejen budoucí bydlení, ale také nedostatečné úspory. Peníze bude potřebovat na koupi vozíku, protože zdravotní pojišťovna se na koupi této zdravotní pomůcky podílí jen z poloviny. „Chci poděkovat několika kamarádům, kteří mi finančně přispěli, ale i cizím lidem - ti se sami ozvali v reakci na mou beznaděj. I když ta částka nebude na vozík stačit, velmi si toho vážím," zdůrazňuje Josef.

Partnerovi uřízla penis i varlata. Dostala pět let vězení, nepravomocně

Kolega, který na něj zezadu vystřelil, se nachází ve vazební věznici a už byl obviněn. Policistům nejprve tvrdil, že střílel na lesní zvěř. „Kriminalisté na základě dosud zjištěných skutečností střílejícího muže obvinili z pokusu úkladné vraždy, kdy mu hrozí trestní sazba od 12 do 20 let odnětí svobody," potvrzuje mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Agresor držel nelegálně několik zbraní, které vzápětí po činu odevzdal policistům. Byl členem místního mysliveckého sdružení a překvapivě je stále zastupitelem vesnice Vítanov. „Až bude odsouzen, okamžitě skončí. To ostatně vyplývá ze zákona o obcích," ujišťuje starosta František Navrátil.