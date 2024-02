Jasno o tom, čeho se konkrétně zásah NCOZ týká, ale oficiálně nebylo ani v pondělí odpoledne. Například ani hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) se doposud nedozvěděl nic konkrétního. „Policie nás nekontaktovala a vzhledem k tomu, že nemáme vůbec žádné informace, nemůžeme se k tomu nijak vyjadřovat. Informoval jsem se u představenstva, jak bude zabezpečen chod společnosti, aby to neovlivnilo nemocnice a zdravotní péči, nyní to řeší. Víc ale skutečně nevím, NCOZ zatím mlčí,“ uvedl v pondělí kolem půl třetí.

VIDEO: V Mojžíři hoří byt, vyjelo tam šest jednotek hasičů. Proběhla evakuace

Mluvčí Krajské zdravotní Pera Roubíčková odpověděla v podstatě stejně. „Mohu potvrdit, že policie zasahuje v budově ředitelství. Poskytujeme jí maximální možnou součinnost. V tuto chvíli nemám oprávnění poskytovat žádné další informace,“ řekla.

Zásah se ostatně dotkl i řadových zaměstnanců KZ, kteří na tom byli co do nějakých informací, nebo náznaků úplně stejně jako vedení. Během dopoledne někdo k sídlu společnosti dorazil, ale dovnitř se nedostal. „Hele, já fakt nevím. Nikdo nám nic neřekl, nejsou tu ani žádné drby nebo spekulace. Prostě nám všem nařídili home office a nikdo se nedostal do baráku,“ líčil jeden z nich, nechtěl ani zveřejnit své jméno.

Mlčení NCOZ udržovala i v pondělí odpoledne. „Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ uvedl mluvčí organizace Jaroslav Ibehej.

VIDEO: Policisté zasahovali v sídle Krajské zdravotní v Ústí, zadrželi ředitele

Podle serveru Seznam Zprávy má zásah být výsledkem dlouhodobého monitorování schůzek vedení Krajské zdravotní, které se konaly v Praze. Kvůli tomu také v první fázi dozorovalo tento případ od března do konce září 2023 pražské městské státní zastupitelství. Podle právní kvalifikace se mělo jednat o organizovanou zločineckou skupinu.

Pražští žalobci navíc prověřovali v této souvislosti velký počet veřejných zakázek na dodávku zdravotnického materiálu. Šlo také o zakázky, na které Krajská zdravotní získala evropské dotace v rámci projektu REACT-EU. Nyní si však kauzu měl podle serveru převzít Úřad evropského veřejného žalobce, neboť jednotlivé zakázky obdržely evropské dotace.

FOTO: Poznáte muže na fotografii? Jde o důležitého svědka z Ústecka

Zásah by také s nejvyšší pravděpodobností mohl mít souvislost i s masivními investicemi do dostavby a vybavení krajských nemocnic, taktéž dotovaných z evropských peněz. Krajská zdravotní totiž v současnosti téměř dobudovala nový pavilon v areálu ústecké Masarykovy nemocnice za bezmála 1,4 miliardy korun. Zde obdržela zmiňovanou evropskou podporu z IROP v půlmiliardové výši, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Využila též investiční úvěr od Komerční banky.

Stejným způsobem zajistila financování dostavby nemocnic za více než tři čtvrtě miliardy v Děčíně a Chomutově za 833 milionů, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.

Jak se dobře vyspat? Poradí cestovatel a dobrodruh z Ústí Mart Eslem

Konkrétně v Ústí by nový pavilon měl obsahovat operační sály, oddělení JIP a standardní lůžková oddělení včetně umístění kardiochirurgie. Projekt obsahoval celkem dvanáct nových operačních sálů, čtyřiapadesát lůžek pro intenzivní péči, sedm desítek standardních lůžek a jedenáct ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon má například sloužit hlavně ústeckému Kardiocentru, dále Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Klinice anesteziologie, Oddělení hrudní chirurgie a další.

„Dostavby nemocničních areálů, které tu v historii rezortu zdravotnictví nemají obdoby, umožní nabídnout pacientům péči a našim zaměstnancům prostředí odpovídající nejnovějším trendům medicíny 21. století. Děláme maximum pro to, abychom hotová díla mohli převzít a pavilony zprovoznit v dohodnutých termínech,“ dodal ke stavbě před necelými dvěma lety zadržený generální ředitel KZ Petr Malý.

Kdo je generální ředitel KZ Petr Malý Generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýKZ vedl od března 2021 a ve funkci naradil Aleše Chodackiho. Měl stabilizovat atmosféru ve společnosti, dořešit následky covidové pandemie spolu s očkováním a dovést zpět k běžnému provozu krajské nemocnice. Především ale o něm tehdejší předseda představenstva společnosti Adam Vojtěch (a bývalý ministr zdravotnictví vlády Andreje Babiše, pozn. red.) mluvil jako o člověku, který se má hlavně věnovat právě investicím a získáváním financí z Evropských fondů. V minulosti vedl Lužickou nemocnici v Rumburku. V minulosti stál v čele Thomayerovy nemocnice v Praze, působil také ve vedení Středomoravské nemocniční, byl ředitelem zdravotní pojišťovny Média. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a jeho odbornou specializací je chirurgie.