„V žádosti o finanční podporu se objevily nejasnosti, které zatím nebyly relevantně vysvětleny,“ informovala mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

Téměř dvoumilionovou dotaci ministerstvo Synthesii odsouhlasilo v roce 2016, peníze měly jít na vzdělání zaměstnanců. K čerpání ale nakonec nedošlo. Chemička podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky projekt kvůli nedostatku účastníků sama zastavila.

„Příjemce v žádosti o poskytnutí dotace uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje. Pro naplnění této skutkové podstaty není podstatné, zda v důsledku spáchání trestného činu vznikla finanční škoda. Věc nyní řeší Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové,“ uvedla za MPSV náměstkyně pro evropské fondy Martina Štěpánková v dopisu, který zaslala senátní komisi. Ta se věnuje předběžným závěrům auditu Evropské komise o údajném střetů zájmů premiéra Andreje Babiše.

„Na příjemce Synthesia bylo v červnu tohoto roku podáno trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání zločinu dotačního podvodu,“ napsala senátorům Štěpánková.

Dopis pro senátory

„Ministerstvo nám to sdělilo, takže se budeme dotazovat státního zastupitelství, v jakém je to stádiu, jestli se to již šetřilo, nebo to bylo odloženo. V tuto chvíli ještě nevíme,“ řekl předseda senátní komise Zdeněk Nytra.

Evropští auditoři poukázali na to, že Agrofert využíval malé společnosti pro snadnější získání dotací. Žádost o dotaci Synthesia podala před třemi lety společně se Zámečnictvím Šejvl, na což upozornil i audit.

„Auditoři ve zprávě netvrdí, že by se Synthesia s někým účelově spojila. Odmítáme sdělení, že by program byl určen malým firmám. Není to pravda. Synthesia by podporu projektu získala i bez zapojení zámečnictví pana Šejvla,“ konstatoval tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Majitel rodinné firmy Jan Šejvl v minulosti pro Hospodářské noviny uvedl, že netuší, že by figuroval na žádosti chemičky o evropský příspěvek.

„Údajné vyjádření pana Šejvla, že o ničem neví, známe jen z médií. Je pro nás nepochopitelné, může být zapříčiněno časovým odstupem mezi podáním projektové žádosti a zahájením školení,“ oznámil Hanzelka.

Za několik měsíců

Případem se zabývá hradecké státní zastupitelství. „Postoupili jsme věc na krajské policejní ředitelství do Pardubic za účelem prošetření oznámení,“ řekl pro ČTK Pavel Hochmann z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Výsledek prověřování je podle něho možné očekávat za několik měsíců.