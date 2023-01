Čtyři pachatelé útoku si odpykávají za pokus o několikanásobnou vraždu výjimečné tresty. David Vaculík a Jaromír Lukeš si za pokus o rasově motivovanou vraždu odpykávají 22 let ve vězení. Další dva odsouzení, Václav Cojocaru a Ivo Müller, dostali dvacet let vězení. A právě u nich teď uplynula doba dvou třetin trestu, po které si můžou požádat o podmínečné propuštění. „Oba jmenovaní již podali žádost o podmíněné propuštění. Datum řízení nebylo zatím stanoveno,“ sdělil Právu mluvčí šumperského soudu René Braun.

K činu došlo v noci z 18 na 19. dubna 2009. Do domu početné romské rodiny z Vítkova na Opavsku vlétly zápalné lahve vhozené třemi pravicovými radikály z Opavska a Bruntálska. Čtvrtý muž čekal v připraveném voze, kterým pak všichni odjeli.

V domě, který se změnil v ohnivé peklo, v té době bylo osm lidí včetně malých dětí. Nejhůře dopadla tehdy ani ne dvouletá Natálka. Utrpěla popáleniny na osmdesáti procentech těla.

Radikálové byli odsouzeni k výjimečným trestům od 20 do 22 let. Všechny senát uznal vinnými z pokusu o rasově motivovanou několikanásobnou vraždu. Útok měl být naplánován u příležitosti 120. výročí narození Adolfa Hitlera. Samotní obžalovaní ve svých výpovědích tvrdili, že jejich cílem byl opuštěný dům sloužící jako překladiště kradených věcí. Prý netušili, že uvnitř někdo spí. V opačném případě by něco takového neudělali. Soud jim ale neuvěřil.