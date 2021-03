„Policista z hlídkového vozu naštěstí bleskově zareagoval. Nákladního automobilu, který se z husté mlhy proti němu nečekaně vyřítil se těsně vyhnul. K tragickému střetu málem došlo v pátek dopoledne u Velešovic, na silnici mezi Holubicemi a Slavkovem,“ informoval v úterý mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Policisté hazardéra dostihli, začal se ale vymlouvat. „Údajně jej do protisměru mělo vytlačit neznámé vozidlo, to však vyloučil šofér bílé dodávky jedoucí za ním. Ten uvedl, že nákladní automobil z ničeho nic přejel dvě plné čáry a málem do policistů narazil. Nebezpečný manévr tak byl postoupen do správního řízení, kde pak řidiči za přestupek hrozí vysoká pokuta,“ dodal Vala.

Dopravní policisté apelují na řidiče, aby v jízdě za mlhy zbytečně neriskovali. „Každý by měl jet takovou rychlostí, na kterou je schopen bezpečně zastavit. Pravděpodobnost usmrcení za mlhy je téměř dvojnásobná oproti běžné nehodě,“ nabádal Vala.