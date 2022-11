Na místě totiž po celou dobu byli zdravotníci i s inspektorem provozu. „Všichni byli připraveni postarat se o pacienta, ale případně i o kolegy z ostatních složek integrovaného záchranného systému, pokud by to bylo potřeba,“ upozornila mluvčí.

Hromadné nehody brzdily provoz na D1 u Brna, srazilo se celkem devět aut

Speciální jednotce policistů společně s hasiči lezci se v sobotních večerních hodinách podařilo muže dopravit do bezpečí sanitního vozu. „Zkontrolovali jsme pacientův zdravotní stav, ošetřili jej a převezli k další péči do Fakultní nemocnice Brno,“ doplnila Bothová.

Vážná nehoda se zraněnými na D1 u Brna: řidič s 1,6 promile naboural do policie

Muže, který vyšplhal se sebevražednými úmysly na komín, se dolů podařilo bezpečně transportovat hasičům lezcům. „Po celou dobu zásahu jsme měli v pohotovosti dvě nafukovací seskokové matrace a Policii České republiky jsme asistovali s automobilovým žebříkem. Přes operační středisko jsme také zajistili vypnutí technologií umístěných na ochozu komína,“ sdělil komisař hasičů Štěpán Komosný.

Zdroj: Se souhlasem MP Brno

Práci policistů na místě popsal jejich mluvčí Bohumil Malášek. „Šestačtyřicetiletý muž krátce po poledni vyšplhal na komín do asi osmdesátimetrové výšky a vyhrožoval skokem. Z plošiny hasičského žebříku muže kontaktoval policejní vyjednávač a hovořil s ním do doby, než se jej policistům ze specializované jednotky podařilo zajistit,“ přiblížil Malášek s tím, že následně rozrušeného muže spolu s lezeckou jednotkou hasičů dopravili do bezpečí a předali přítomným záchranářům. Ti pak převezli pacienta do péče specializovaného pracoviště blízké nemocnice.