Drama jako z amerického kriminálního seriálu zažila těsně před Vánocemi rodina z malé obce poblíž Jihlavy, kde agresivní opilec ublížil své manželce a později zaútočil i na policisty. Žena musela být ošetřena v jihlavské nemocnici. Agresor řádil jako smyslů zbavený a nakonec putoval do vazby.

Násilí. Ilustrační foto. | Foto: Denik/ T. Kubelka

Vše se odehrálo 23. prosince večer. Čtyřicetiletý muž napadl svoji manželku a způsobil ji zranění v obličeji. Na místo kolem jedenácté večer dorazili policisté.



"Muže opakovaně vyzvali, aby jim otevřel a vyšel ven z bytu. Na tyto výzvy ale nereagoval. Zraněná žena musela být převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice v Jihlavě k ošetření," vysvětlila policejní mluvčí Dana Čírtková. Po ošetření ve zdravotnickém zařízení žena k celému incidentu na policejní služebně podala vysvětlení. Policisté vzhledem k situaci násilníka chtěli vykázat ze společného obydlí. Kolem třetí hodiny ranní se policejní hlídka se ženou vrátila do místa jejího bydliště.



"Když žena za asistence policistů zazvonila na muže, aby se mohla vrátit domů, muž sice otevřel, ale na policisty náhle zaútočil nožem – bodákem - s délkou čepele dvacet centimetrů. Policisté proto museli útočníka urychleně zneškodnit. Při útoku nožem nebyl naštěstí nikdo zraněn, policista dokázal útok včas vykrýt," popsala další dramatické chvíle policejní mluvčí.

Bylo zřejmé, že agresivní muž je opilý, ten ale provedení dechové zkoušky bezdůvodně odmítl. Navíc se zjistilo, že útočník vyhrožoval újmou na zdraví hlídce již při prvním večerním zákroku, kdy nechtěl vyjít z domu. "Podnapilého muže proto policisté eskortovali na záchytku k vystřízlivění. Poté skončil v policejní cele," doplnila Čírtková.



Případ řeší jihlavští kriminalisté. Muž je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu násilí proti úřední osobě. Soudce ho poslal ve středu 26. prosince do vazby a policisté ho eskortovali do vazební věznice v Brně. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvanáct let.