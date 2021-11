Za jednou z největších nehod na tuzemské železnici v roce 2020 byly zdravotní problémy strojvedoucího Českých drah, které nebylo možné odhalit. Jednotka CityElefant 14. července večer narazila před Českým Brodem do poštovního nákladního expresu. Strojvedoucího potíže ovlivnily ještě krátce před samotnou srážkou, při které bylo zraněno 36 lidí a škoda dosáhla 45 milionů korun. Ten samý strojvedoucí v roce 2017 zabránil jiné srážce vlaků.

Srážka nákladního a osobního vlaku u Českého Brodu. | Foto: HZS Středočeského kraje

Vyplývá to ze zveřejněné zprávy Drážní inspekce. Nehoda by dopadla ještě hůře, kdyby byl poštovní vlak zabrzděný. Mimořádná událost zapadla do série tragických událostí na české železnici během června a července, kdy se o bezpečnosti na železnici začalo znovu výrazně diskutovat.