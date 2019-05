Kuriózní případ: žena kradla sexuální pomůcky. Drogerie přišla o tisíce

/FOTOGALERIE/ Bylo to na prodej, nebo snad pro vlastní potřebu? Tahle otázka se nabízí v souvislosti s krádeží, po jejíž pachatelce pátrají berounští policisté. Hledají ženu, jež si při návštěvě drogerie v centru města naskládala do kabelky větší množství kondomů a lubrikačních gelů – tak to alespoň ukazuje záznam s nahrávkou z bezpečnostních kamer sledujících dění v prodejně 24. dubna odpoledne – a pak odešla bez placení.

Autor: Milan Holakovský