Užívání nebezpečné látky není jen individuální, ale i skupinové. „Minulý týden jsme převáželi z jedné karlovarské školy do nemocnice najednou hned tři intoxikované žáky. Další dítě jsme do nemocnice převáželi z Nové Role,“ potvrzuje informace Deníku mluvčí záchranné služby Radek Hes.

Rýsuje se ovšem změna. HHC byla totiž přidána na seznam látek, jejichž prodej by nemusel být v budoucnu možný osobám mladším 18 let, a to v rámci novely patřičného zákona. Mohl by ale začít platit až v druhé polovině letošního roku.

„Karlovarská krajská nemocnice (KKN) také eviduje nesčetně případů dospělých, kteří kvůli této látce byli rovněž hospitalizováni , mnohé z nich musela do nemocnice dokonce odvézt záchranná služba,“ upozorňuje mluvčí nemocnice Markéta Singerová. Posledního mladistvého pacienta přijala karlovarská nemocnice tento týden, a to v úterý 30. ledna. Tentokrát šlo o studenta.

Zdravotníci i pedagogové se obávají velkých rizik souvisejících s požitím HHC, jež je v České republice stále legální a volně dostupná například v automatech, které mohou stát i na ulicích. Látka, která patří mezi kanabiody, je v Česku prodávána i jako běžné želatinové bonbóny. Cena jednoho balení se pohybuje od 120 do 550 korun.

Jak varuje mluvčí Singerová, na každého může HHC působit jinak, přitom jde pro zdravotníky o novou věc, kterou navíc neodhalí ani testy. „Měli jsme v této souvislosti jeden závažný případ dospělé pacientky, kterou nebylo možné probudit, byla v hlubokém bezvědomí. Lékaři neznali příčinu jejího stavu, testy přítomnost HHC neprokázaly. Žena musela být dokonce napojena na plicní ventilaci. Až když se vzbudila, sdělila, že se chtěla díky této látce uvolnit,“ vypráví Singerová.

Stačí dva bonbony

Zdravotníci KKN se ovšem dostali do kontaktu i s intoxikovaným dospělým člověkem, který měl sebevražedné sklony. „Jde o relativně novou věc, a tak s ní samozřejmě nemáme tolik zkušeností. První případy jsme zaznamenali už v loňském roce, kdy pacienti po požití HHC končili na emergency. Reakce mohou být různé – od agresivity, smíchu až po ospalost, lidé mohou pociťovat závratě, mohou zvracet. Dospělí to testují, protože jim výrobce nabízí pocit uvolnění a pomoc od bolesti,“ vysvětluje mluvčí nemocnice a dodává: „Chceme důrazně varovat všechny před požitím této látky. Máme ale trochu obavy, že medializací děláme naopak HHC reklamu, což rozhodně nechceme.“

Přípravky s HHC nabízené v automatech v Karlových Varech.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Redakce Deníku se od nejmenovaného zdroje dozvěděla, že stačí dva bonbony, aby se dítě mohlo intoxikovat. „Své děti jsem pochopitelně poučila, aby se testování těchto bonbónů vyvarovaly, ale může se stát, že jim někdo s nedobrými úmysly takový bonbón nabídne. Varovala jsem je proto, aby si od nikoho raději bonbóny nebraly. Je to hrozná doba, na děti čekají samé nástrahy a my jako rodiče musíme být neustále v pozoru,“ komentuje situaci matka dvou dětí ve věku 10 a 15 let Karolína Plíchalová z Karlových Varů.

Děti v nemocnici

V pozoru jsou také na školách, kde už nyní musí hlídat, zda jim děti nevapují o přestávkách na záchodech, nepožívají tabákové pytlíky nebo neholdují energetickým nápojům. „Jediné, co můžeme v případě HHC dělat, je osvěta. Proto jsme tuto záležitost řešili i na třídnických hodinách, které byly v rámci vysvědčení. Snažíme se získat i odborníky na besedy, aby žákům vysvětlili rizika. Naštěstí, ani jedno z hospitalizovaných dětí není od nás. Ano, dnešní doba je jiná, ale s tím se musíme smířit. Bohužel prodej a byznys látek, které si hrají se zdravím našich dětí, mají mílový náskok před legislativou,“ poznamenává ředitelka Základní školy Truhlářská v Karlových Varech Jana Krausová.

Zkušenosti s intoxikovanými dětmi mají i v nemocnice Nemos Sokolov. „Během ledna jsme v Sokolově zaznamenali dva případy intoxikace dětí kanabinoidy. Ani v jednom případě naštěstí nešlo o přímé ohrožení na životě, mezi projevy patřila hlavně nevolnost, únava až zmatenost. Podle zkušenosti našich lékařů jsou to u volně prodejných látek vždy jakési vlny podle aktuální dostupnosti dané látky. V minulosti to byly třeba intoxikace kanabinoidy v náplních do vaporizérů, předtím to byl zase kratom. V průměru tak přijímáme na naše dětské oddělení v Sokolově kolem šesti dětí a mladistvých měsíčně s různými formami intoxikací. Ale obvykle převažují intoxikace alkoholem a běžnými léky,“ doplňuje mluvčí sokolovské nemocnice Vladislav Podracký.

Kvůli medvídkům s HHC skončilo v karlovarské nemocnici pět dětí:

Pět dětí skončilo v karlovarské nemocnici. Snědly gumové medvídky s HHC

Závažnost HHC už řeší naštěstí zákonodárci, a to třeba i díky podnětu Národní protidrogové centrály (NPC). „Národní protidrogová centrála navrhovala už celkem třikrát zařazení semisyntetických kanabinoidů, jako je například HHC, na seznam zakázaných látek. Obdobně se na seznam přidávají nové psychoaktivní substance, pokud se objeví na českém trhu - aktuálně je připraveno 146 látek,“ říká mluvčí NPC Lucie Šmoldasová a pokračuje: „HHC bylo vládou odmítnuto s poukázáním na to, že má nižší zdravotní a sociální rizika, a bude preferována cesta regulovaného trhu s omezením dostupnosti do 18 let. HHC společně s kratomem jsou látky, které řeší návrh novely zákona 167/1998 Sb o návykových látkách. Ten je aktuálně v legislativním procesu mezi prvním a druhým čtením v Poslanecké sněmovně PČR.“

Tyto informace potvrzuje i mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Naše zdravotnictví před polosyntetickou látkou HHC dlouhodobě varuje. V minulém roce navrhoval ministr zdravotnictví její zařazení na seznam návykových látek, tento návrh bohužel vláda ale nepodpořila. Pokud situace nebude vyřešena jinak, jsme připraveni opět navrhnout zařazení této látky na seznam návykových látek. Dodáváme, že ve Sněmovně je po prvním čtení návrh zákona o psychomodulačních látkách. Předpokládáme, že pokud na něm bude shoda, mohl by platit někdy v druhé polovině roku," uzavírá mluvčí ministerstva zdravotnictví.