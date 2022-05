Policisté souběžně provedli tři domovní prohlídky v Trmicích na Ústecku. Celkem zajistili 9,5 kilogramu léčiva, ze kterého by šlo vyrobit 2,5 kilogramu pervitinu za 2,5 milionu korun. Dále kilogram červeného fosforu, půl kila jodu a kompletní varnu. Po této akci vazebně stíhají pět osob ve věku od 21 do 50 let. Za výrobu drog ve velkém rozsahu jim hrozí až dvanáct let vězení.

Stejně jako dalším 27 osobám, z toho 9 ženám, které policisté chytili při předchozích dvou realizacích, propojených rodinnými klany. Celé akci přezdívali „Pajalo“, což znamená v romštině „mokrý“. Jeden ze stíhaných totiž prodával vyrobený pervitin ještě vlhký. A to proto, že vážil víc, než ve skutečnosti. Dealer tak za něj od klientů získal víc peněz.

Díru na trhu rychle zacelí někdo jiný

Policie věc rozpracovávala od loňského ledna, ale skupina pravděpodobně působila na černém trhu už déle. „Odstřihávali jsme jednotlivá chapadla,“ uvedl Charvát k třífázovosti případu, kdy policie zasahovala v září loňského roku a v letošním únoru a dubnu. Výrobci a dealeři byli z převážné části z Trmic.

Vyšetřování teď policistům zabere kolem půl roku. „Poměrně výrazně jsme zasáhli drogové podsvětí,“ je přesvědčen Charvát. Jedním dechem ale dodal, že když zavřou jednoho významného distributora, díru na trhu rychle zacelí někdo jiný. Ústecký kraj je vedle severní Moravy a Prahy v pomyslné TOP 3 regionů s největší drogovou kriminalitou.

Pervitin, jehož cena se obvykle pohybuje kolem tisícovky za gram, na Ústecku kraluje. Marihuana je naopak na ústupu. Od jejího pěstování ve velkém ustupují i vietnamští výrobci. Výnosnost pervitinu je totiž vyšší a je jednodušší ho vyrobit. Možná s tím souvisí i zdražování energií, na kterých je pěstování marihuany většinou závislé.

Skupiny vietnamských vařičů pervitinu drogu většinou prodávají do Německa. A to ve velkých krystalech. Výstup je sice vzhledově čistší než ten od českých vařičů, ale podle uživatelů nemá tak „dobrý“ účinek, jako má produkt od zdejších výrobců, kteří se soustředí na tuzemský trh.