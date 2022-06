V Krupce jeden z dealerů doprodával. „Policejní komisař už sdělil muži obvinění z přečinů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami. V případě odsouzení hrozí dealerovi až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla Ilona Gazdošová z teplické policie.

Podle policejních statistik byla vloni nejakčnější drogová scéna na Chomutovsku. Policisté tam od ledna do konce prosince zaevidovali téměř 80 případů zadržených dealerů nebo vařičů.

Nejsem žádnej násilník. Prokop z Berdychova gangu stráví deset let za mřížemi

Počet v tomto okrese koresponduje s rokem 2020, kdy bylo v této oblasti na Chomutovsku obdobně případů. A bez drog to tam nejde ani v letošním roce. Svědčí o tom aktuální případ, kdy vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 28letého Chomutovana, který se měl podle zjištění chomutovského „toxi týmu“ dopouštět distribuce pervitinu. „Dotyčný, který je sám dlouholetým uživatelem pervitinu, měl tuto drogu prodávat jejím konzumentům hlavně v místě svého bydliště na chomutovském sídlišti. Podle dosud zajištěných výpovědí mělo jít o desítky případů prodeje, případně výměny pervitinu, a to třeba za parfémy,“ popsala Miroslava Glogovská, mluvčí chomutovské policie. Za peníze, které distribucí získával, měl nakoupit další pervitin, z něhož část sám spotřeboval a část měl prodat. Policisté při domovní prohlídce zajistili několik plastových sáčků s krystalickou látkou a digitální váhu. I v tomto případě, pokud mu soud vinu prokáže, hrozí dealerovi pět let za mřížemi.

Na výrobce i prodejce drog se specializuje tzv. policejní toxi tým. Ví o lokalitách, kde se mají drogy nejvíce prodávat. Historicky se to dá vyčíst rovněž z mapy kriminality. Třeba na Teplicku jsou vyhlášenou lokalitou, kde se drogy nejvíce prodávají, Trnovany přímo v okresním městě. Podle místních to jsou konkrétně ulice Masarykova a Antala Staška. Zde se má sdružovat nejvíce narkomanů. Policejní obvod Trnovany vykazuje v dostupných statistikách na portálu mapakriminality.cz za posledních pět let nejvíce případů v oblasti výroby a následné distribuce drog. Nejčastější a nejsnáze dostupnou omamnou látkou, pomineme-li marihuanu, je u nás pervitin. Základní dávka (0,1g) stojí od 100 do 200 korun. „Stačí zavolat kamarádovi, a mohu si zajet. Má vždy něco u sebe. Beru si po třech baleních, podle peněz,“ nebránil se poskytnout informace jeden z mužů v parčíku u kostela v Trnovanech.

Počet případů trestných činů výroby a prodeje drog

Město – rok 2021 (rok 2020)

Děčín – 63 (66) případů

Chomutov – 78 (81) případů

Litoměřice – 27 (28) případů

Louny – 22 (33) případů

Most – 69 (56) případů

Teplice – 50 (79) případů

Ústí - 69 (47) případů

Zdroj: Policie ČR