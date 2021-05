VIDEO: Drsný útok v Brně. Čtyři agresoři napadli mladíka, má vyražené zuby

Po cestě k brněnským Denisovým sadům chytil mladík bezdůvodně za bundu chlapce, který mlčky přicházel s rukama v kapsách a začal s ním cloumat. Do útoku na chlapce se zapojili další dva mladíci a jedna dívka. „Mladý muž inkasoval několik kopanců do celého těla i ránu pěstí do obličeje. Při tomto úderu přišel o dva zuby," přiblížil ve čtvrtek mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Napadení čtyř proti jednomu zachytila obsluha kamer městské policie v centru Brna. | Foto: MP Brno