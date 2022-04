Policisté vyšetřují vraždu 66leté ženy ve Vysokém Mýtě. Podezřelého zadrželi

V minulém týdnu došlo k vraždě 66leté ženy z Vysokého Mýta. Policisté na konci týdne potvrdili, že vraždil syn zavražděné. Ten po brutálním útoku na matku obrátil nůž proti sobě, s pobodaným břichem se pak sám šel udat na policii. Cestou se však ještě stavil pro plechovku piva.

Šestašedesátiletou ženu ze sídliště ve Vysokém Mýtě minulý týden ve středu zavraždil po dlouhodobých neshodách její 37letý syn. Zasadil jí mnohočetné rány nožem, který nakonec obrátil proti sobě. S pobodaným břichem se pak šel udat na policii, a to dokonce s vražednou zbraní, kterou s sebou přinesl v batohu. Zdravotní stav muže se rychle zhoršoval, byl proto převezen do Pardubické nemocnice, kde byl operován. Už ve čtvrtek se však jeho stav výrazně zlepšil, což umožnilo jednání o vazbě přímo v nemocnici. V pátek byl po rozhodnutí soudu eskortován do vazební věznice v Hradci Králové.