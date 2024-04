Milan H. (32), jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, byl podle informací Deníku v minulosti už dvakrát soudně trestán, nešlo ale o nic vážného. Teď je to mnohem horší. První jeho útok přišel již v prosinci, kdy surově napadl svoji o deset let mladší partnerku, žijící v malé obci na rozhraní okresů Klatovy a Plzeň-jih. „Mlátil ji, kopal do ní, rdousil ji, típal o ni cigarety, poléval ji vodou a podobně. Byl to velmi brutální útok,“ řekl zdroj obeznámený s případem. Letos v únoru byl Milan H. policisty přistižen silně opilý za volantem osobního vozu. Nadýchal přes tři promile. Nejzávažnější skutek měl spáchat první dubnový den, kdy mladou ženu znásilnil, což popsala při výslechu policistům.