Chodili spolu na procházky, na kávu a navštěvovali se. „Ten šamstr se kolem ní motal delší dobu. Paní dobrácky říkala něco v tom smyslu, že už má chlapy dávno za sebou, ať si od toho nic neslibuje. Asi ji to pak už bylo nepříjemné a chtěla to ukončit. Muž ten rozchod podle všeho neunesl,“ řekla Deníku Rovnost jedna z místních žen. Jméno zveřejnit nechtěla.

Tragické Vánoce v Adamově: muž měl zabít bývalou pečovatelku, pak i sebe

Další o zavražděné důchodkyni mluví jako o srdečné, obětavé a hodné paní, která ráda pomáhala druhým.

Mše v kostele

Naposledy se s ní rozloučí ve čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne v adamovském kostele svaté Barbory. „V kostele nám vypomáhala při brigádách. Byla to velmi příjemná a vstřícná paní. Při pohřební mši bude zpívat sbor, ve kterém před lety působila. Je to tragédie, nevím, co bych k tomu víc řekl,“ uvedl jeden z adamovských farníků Josef Novotný.

Bývalá pečovatelka zemřela podle zveřejněného smutečního oznámení v sobotu před vánočními svátky. Mrtvá těla objevili kriminalisté ve zmíněném zařízení až po dvou dnech. „V současné době případ prošetřujeme pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Jestliže se kriminalistům potvrdí, že za usmrcením ženy stojí muž, který následně na místě činu spáchal sebevraždu, bude případ po důkladném prošetření pro nepřípustnost trestního stíhání odložen,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Volné místo v průmyslové zóně: Blansko hledá nové zájemce

Dvojnásobnou vraždu pak policisté vyšetřují ve Znojmě. Tam matku a jejího přítele zabil den před Štědrým dnem dvaadvacetiletý muž. Neušetřil ani rodinného psa. Podle zjištění Deníku Rovnost se zločin odehrál na Horním náměstí. „Toho kluka jsem znal jako bývalého spolužáka ze základky. Občas jsme prohodili slovo, jinak jsme se moc neznali. Po základce jsem byl na střední mimo Znojmo a po střední jsem se odstěhoval za prací a tak jsem ho neviděl. V kontaktu s ním nejsem, tak nevím, jaké měl rodinné vztahy,“ sdělil muž, který si přál zůstat v anonymitě.

Další vraždy?

Zadržený mladík skončil ve vazbě, kde si už vyslechl obvinění ze závažného trestného činu. Hrozí mu patnáct až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest. Podle informací Deníku, které zatím policie nechtěla komentovat, se v posledních dnech na jihu Moravy nejednalo zdaleka o jediné podobné zločiny. Podrobnosti sdělí v nejbližší době.