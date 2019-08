Vše se stalo v neděli po půlnoci. Holanďan se tajně schoval do garáže jednoho z rodinných domů ve Vápovicích, vybral si ho náhodně. Zapálil si cigaretu, nedopalek odhodil do odpadkového koše. Ten začal hořet, pokus o uhašení nebyl úspěšný, naopak kvůli mužově nelogickému jednání došlo k šíření ohně.

„Když se muži požár nedařilo dostat pod kontrolu, z místa utekl. Oheň se začal rychle přesouvat i na dům. Pomoc přivolali sousedé s tím, že uvnitř asi jsou dva lidé,“ řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Na místo po jedné hodině v noci dorazili hasiči, policisté i záchranka. Z domu hasiči vyvedli muže a ženu, sanitka je odvezla do jihlavské nemocnice. Hned bylo jasné, že někdo dům zapálil. Policisté proto ihned začali po viníkovi pátrat. Našli ho velmi brzy v terénu nedaleko Vápovic, pokus o útěk cizinci nevyšel.

„Zadržený muž byl pod vlivem drog. Měl u sebe více než sedm desítek tablet extáze. Drogy jsme zajistili a následně budou odborně zlikvidovány,“ řekl Martin Jůzl, komisař oddělení obecné kriminality.

Cizinec skončil v policejní cele. Je podezřelý ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu spáchaného ve větším rozsahu. Za to může jít až na pět let do vězení.