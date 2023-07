Bojoval, do věci se vložili dokonce i ministr spravedlnosti a Nejvyšší soud, a po dvou a půl letech je jasno. Josef M. nebude potrestán, neboť se neprokázalo, že by se činu dopustil. Muž teď přešel do protiútoku a bude podle svého advokáta Josefa Krále žádat po státu proplacení nákladů na obhajobu a také odškodnění.

Vše začalo 14. ledna 2021 před čtvrtou hodinou ranní ve vesnici, kde Josef M. žije. Tehdy na tamním nádraží přišel k ženě čekající na peronu muž, který v ruce držel obnažený penis a masturboval.

„Měl stažené tepláky. Říkal mi: holčičko, to máš za odměnu, že tu každé ráno stojíš takhle brzy sama. Počkej v létě, to budu chtít sex,“ popsala padesátnice, která se ze zážitku nemohla dlouho vzpamatovat.

Policisté došli k závěru, že skutku se dopustil jeden z místních, Josef M., obyvatel nechvalně proslulého domu. Byl obviněn a na podzim 2021 postaven před klatovský okresní soud. U soudu vinu odmítl, více ale nevypovídal. Předtím při výslechu na policii řekl, že není mužem na kamerovém záznamu z peronu. Tvrdil, že tam v tu dobu nebyl a na veřejnosti by nikdy neonanoval. Soud ale dospěl k závěru, že skutek se stal a spáchal ho obžalovaný, a starobnímu důchodci uložil za výtržnictví peněžitý trest 16 tisíc korun.

„Proti rozsudku si můj klient podal odvolání, kterému Krajský soud Plzeň vyhověl a věc vrátil do Klatov s pokynem, aby ji projednal jiný soudce. Pak vznikla půlroční procesněprávní vsuvka, neboť toto rozhodnutí se nelíbilo státnímu zastupitelství a na základě jeho podnětu podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu. Ten rozhodnutí krajského soudu posvětil a konstatoval, že přikázáním věci jinému soudci nedošlo k porušení zákona,“ popsal Král.

Obvinění se neprokázalo

Případ se tak vrátil do Klatov, kde soud nově rozhodl, že nejde o trestný čin a pravomocně postoupil věc Městskému úřadu Horažďovice, aby bylo prošetřeno, zda nešlo o přestupek.

„V Horažďovicích si celou věc pečlivě prostudovali a dospěli k závěru, že důkazy jsou natolik slabé, že nelze Josefa M. uznat vinným. Zdůraznil bych, že když si vedoucí tamního správního odboru Hana Pavelcová prostudovala video, došla k závěru, že nic z toho, co bylo poškozenou popisováno, tam není patrné. Nebyla vidět šouravá chůze údajně starého pachatele a byl tam celkem značný výškový rozdíl,“ uvedl Král a dodal, že žena navíc onanistu viděla jen krátce.

Mohla se podle něj splést, neboť mohla být ovlivněna veřejným míněním, které coby na potenciálního viníka ukazovalo právě na Josefa M.

Obvinění z onanie na veřejnosti i následné soudy podle Krále Josefu M. ublížily, byť se nakonec vina neprokázala.

„V místě bydliště ho to poškozovalo, protože jde o malou vesnici, kde se to poměrně rychle rozkřiklo, i vzhledem k tomu, že tam probíhalo šetření ze strany policie, takže se ho to poměrně dotklo. Je to starší pán, takže neměl síly na to, aby to aktivně vyvracel. Na jednu stranu je rád, že byl obvinění zproštěn, na druhou stranu ho to stálo dva a půl roku života v nejistotě, dokonce byl nepravomocně odsouzen. Vzhledem ke konečnému rozhodnutí bude požadovat, aby mu stát proplatil veškeré náklady na obhajobu, které mu vznikly, a samozřejmě i odškodnění, a to v nižších desítkách tisíc korun,“ uzavřel Král.