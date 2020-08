Osmatřicetiletý muž a třiadvacetiletá žena podávali finančním úřadům napříč celou Českou republikou fiktivní žádosti o vyplacení kompenzačních bonusů ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru. Podvodným jednáním si přišli na více jak 700 tisíc korun. Dalších 10 milionů jim díky kontrolním mechanismům správce daně nebylo vyplaceno.

„Obvinění si tipovali podnikatele z různých krajů napříč republikou, z veřejně dostupných zdrojů zjistili potřebné identifikační údaje a bez jejich vědomí pak podávali jejich jménem fiktivní žádosti o vyplacení kompenzačních bonusů,“ popsala mluvčí zlínské policie Lenka Javorková.

Pár zatkli policisté v úterý 25. srpna v brzkých ranních hodinách v rodinném domku na Jablonecku, v němž oba společně bydlí. Oba se na Jablonecko přestěhovali spolu. „Muž pochází z Moravskoslezského kraje, žena z Libereckého kraje,“ uvedl vedoucí odboru hospodářské kriminality Zlínského krajského policejního ředitelství František Urbánek pro Českou televizi.

Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili elektronické přístroje a listinné materiály, zejména jednotlivé originály žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu, jejichž skeny byly posílány na finanční správu. Kriminalisté zjistili, že obvinění používali řadu účelově založených bankovních účtů a e-mailových adres, to vše bez vědomí subjektů, jejichž identita byla zneužita.

V období od poloviny dubna do konce července letošního roku podali obvinění nejméně 256 fiktivních žádostí o tyto bonusy. Peníze získané podvodem z větší části končily na osobním herním účtu obviněného nebo je obvinění použili k úhradě běžných potřeb.

Hrozí jim vězení

Zlínští kriminalisté zahájili vyšetřování již začátkem července na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj, o pár dnů později pak podal trestní oznámení i Finančně analytický úřad. Pár policisté hned v úterý obvinili ze zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupachatelství. Obvinění se části trestné činnosti dopouštěli i v období, kdy byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav.



Za podvod jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 5 do 10 let. Žena je stíhána na svobodě, na muže podal vyšetřovatel podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval. „Celý případ je v šetření policistů Zlínského kraje, jde úplně mimo policii jabloneckou, sdělila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Finanční správa odhaduje, že se dotaci pro živnostníky pokusily zneužít tisíce podvodníků. Celková škoda přesáhla 32 milionů korun již v polovině srpna. „Uvědomujeme si, jaký význam má kompenzační bonus pro živnostníky. To dokazuje objem zpracovaných žádostí za 14 miliard korun, které jsme už živnostníkům poslali. Bohužel se objevují i případy, kdy se někdo snaží situaci a vyplacení pomoci zneužít,“ uvedla šéfka Finanční správy Tatjana Richterová.

První podvody tohoto typu začali kriminalisté řešit již v květnu.