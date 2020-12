„Kriminalisté z Prahy - západ prověřují pád z výšky zhruba 45 metrů,“ upřesnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Sedmadvacetiletý muž zraněním na místě podlehl. „Lékař už mu nedokázal pomoci, utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ potvrdila mluvčí záchranky Petra Effenbergerová.

Druhý, pětadvacetiletý muž, skončil s velmi těžkým zraněním v nemocnici. „Utrpěl mnohočetná poranění, v rámci intenzivní lékařské péče mu byly mimo jiné zajištěny dýchací cesty a byl připojen k umělé plicní ventilaci. Vrtulník jej transportoval do nemocnice v pražském Motole,“ uvedla Petra Effenbergerová. Muž v nemocnici na následky zranění zemřel.

Do příjezdu posádek záchranné služby se muže pomocí telefonicky asistované neodkladné resuscitace pokoušel oživovat kamarád, který s nimi byl na místě. Po příjezdu záchranky by v šoku, lékař ho vyšetřil, jeho stav nevyžadoval transport do nemocnice.

Policisté okolnosti tragédie prošetřují, nasadili policejní dron.