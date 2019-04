Mladík muže zabil loni v září v malé obci na Vyškovsku. Nejprve se bránil svému psychicky nemocnému otci, který měl v ruce nůž. „V rodině panovala napjatá atmosféra. Proto nejprve cítil strach. Poté v něm narůstal hněv. Motivace k činu byl strach i hněv,“ vysvětlila soudní znalkyně v oblasti psychologie Beata Nour Mohammadi.

Obžalovaného popsala jako introvertní a křehkou osobu. „Prožíval spíše dovnitř. Je psychosociálně nevyzrálý. Má lehce nadprůměrný intelekt, ale je spíše egocentrický. Má schizoidní a paranoidní rysy,“ vysvětlila.

Mladíkovi hrozil za vraždu trest deset až osmnáct let ve vězení. Státní zástupce Ivan Hrazdíra požadoval trest mírnější. „Byl to ojedinělý exces, ale muži nic nebránilo, aby odešel pryč, když už nebyl v ohrožení života,“ uvedl v závěrečné řeči.

Právník obžalovaného Lubomír Rotrekl požadoval kvalifikovat čin pouze jako zabití, za které hrozí nižší trest od pěti do patnácti let. Soudkyně Andrea Svobodová muže poslala do vězení na dvanáct a půl roku. „Vedl rány nožem se značnou intenzitou do hrudníku, krku i hlavy. Nižší trest nemohl dostat,“ odůvodnila rozsudek předsedkyně senátu.

Rotrekl se na místě odvolal. Rozsudek proto není pravomocný.