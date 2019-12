Podle předsedkyně spolku Andrey Černé už se Ťapce daří dobře. „Na nohu už došlapuje, používá ji jako berli a doufáme, že bude normálně běhat,“ řekla.

Zvířata patří lidem bez domova, kteří v tamním lese žijí. Původní tříčlenná smečka se jim postupně rozrostla až na dvacet psů a měli čím dál více problémů se o ně starat. „Přišli jsme za pět minut dvanáct. Neměli dostatek jídla, štěňata byla silně začervená a zablešená,“ přiblížila Černá.

Kontrola Státní veterinární správy neprokázala porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, ale zjistila porušení zákona o veterinární péči. Psi totiž nebyli očkovaní proti vzteklině a chovatelka nenahlásila chov pětia více fen. „Zahájili jsme správní řízení za účelem udělení sankce chovateli pro porušení veterinárního zákona,“ sdělil mluvčí správy Petr Vorlíček. Podobné případy podle něj v kraji nejsou časté.

Smutný případ z Ivančic

Podle Černé byla nejvíce podvyživená fenka Lyra, další pes má špatné oko. „Máme je prosvícené ze všech stran, podstatné je, aby neměli záněty ani nádory,“ uvedla. Snahu Dočasek lidé ocenili na sociálních sítích. „Máte můj nejhlubší obdiv,“ reagovala třeba Ivana Štrúbelová.

Patnáct psů si vzal spolek do své péče, zbylí zůstali majitelům. Smutnější konec měl lednový případ v Ivančicích na Brněnsku. Po odstěhování majitelky tam zůstalo v domě šestnáct psů. Kruté životní podmínky šest z nich nepřežilo. Událost prověřovali policisté. „Vyšetřovali jsme to jako případ zanedbání péčeo zvíře a navrhli jsme obžalobu,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek. U soudu případ překvalifikovali. Ženu soud poslal za týrání zvířat do vězení na rok s podmínkou na dva roky.

