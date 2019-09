Po dvanáctileté Denise Hoškové z Klatov, která ve středu 11. září okolo 19. hodiny utekla z plzeňského diagnostického ústavu, pátrají policisté.

Pátrání po svěřenkyni výchovného ústavu. | Foto: PČR

"Pohřešovaná je hubené postavy vysoké cca 150 centimetrů, má modré oči a středně dlouhé vlasy plavé barvy. Je zdánlivého stáří 12-13 let," popsala vzhled dívky policejní mluvčí Michaela Raindlová. Na sobě by měla mít oblečené modré džínové kraťasy s kšandami, bílé tričko a bílé boty. Školačka byla na základě soudního rozhodnutí svěřena do ústavní výchovy.