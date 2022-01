Jednatřicetiletý muž měl krátce po 20. hodině vstoupit do prodejny potravin v obci Kondrac, kde si nejprve prohlížel regál s pitím, poté odešel a ve chvíli, kdy z prodejny odešel další nakupující zákazník se do prodejny znovu vrátil a na prodavače namířil střelnou zbraň a pod touto pohrůžkou ho donutil vydat finanční hotovost 4 tisíce korun z kasy.

Několik hlídek policistů okamžitě začalo propátrávat okolí a současně si policisté vyžádali kamerové záznamy z prodejny, kde k loupeži došlo. Především díky výborné osobní a místní znalosti policisté na záznamech poznali podezřelého muže, kterého se jim asi po dvou hodinách podařilo vypátrat a zadržet. Tento podezřelý muž byl již v minulosti několikrát odsouzen, a to především za krádeže a loupeže a z vězení se vrátil jen před několika málo měsíci.

Chrudimský fantom je polapen: Do karoserií ryla klíčem důchodkyně

Jednatřicetiletý muž následně skončil v policejní cele. Policistům se podařilo zajistit dostatečné množství důkazů, proto proti němu hned druhý den zahájili trestní stíhání a obvinili ho ze zločinu loupeže. Na vyslovení pravomocného rozsudku vyčká muž ve vazební věznici, kam byl rozhodnutím soudu 29. prosince umístěn. V případě prokázání viny a odsouzení pak může skončit až na 10 let ve vězení.

Ten samý den, tedy 27. prosince došlo asi hodinu po prvním loupežném přepadení ještě k jednomu, a to v Jankově na čerpací stanici. Tam zatím neznámý muž vešel do vnitřních prostor čerpací stanice a taktéž s namířenou střelnou zbraní vyžadoval vydání finanční hotovosti z kasy. Ženu donutil, aby si lehla na zem a z kasy sám finanční hotovost vybral, a to ve výši 30 tisíc korun.

Zdroj: Youtube

Pachatel byl oblečen do černé mikiny s kapucí a nápisem či obrazcem na hrudníku a šedým pruhem na rameni, dále do černých kalhot (pravděpodobně tepláků) s kapsami a černých bot s bílou podrážkou a bílými pruhy.

Vzhledem k časové a místní posloupnosti obou případů se policisté domnívají, že spolu oba případy mohou souviset, nicméně k osobě druhého pachatele z Jankova nemají bližší poznatky.

Zatoulanou tříletou dívku na Silvestra zachránili kolemjdoucí. Vzali ji do baru

Poznáváte muže na kamerovém záznamu nebo máte jakékoliv poznatky či informace k jeho osobě? Ozvěte se policistům na linku 158 nebo přímo benešovským kriminalistům na telefonní číslo 974 871 320 nebo 974 871 516.