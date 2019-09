Kontroloři veterinární správy na Vysočině zvířata poprvé spatřili letos v červnu. „Chovatel je dobře neživil, pravidelně nevenčil a ani prostředí, kde žili, nebylo dobré. Při další kontrole jsme viděli nápravu, avšak majitel přiznal, že úroveň chovu není schopný udržet,“ popsal za Krajskou veterinární správu Jan Bořil. Doplnil, že štěňata byla neposlušná a často utíkala. „Majitel nezvládl výchovu, neměl dostatek peněz a ani odhodlání. Sám se nabídl, že psy daruje,“ doplnil Bořil.

Na lepší život psům svitlo, když je převzali členové spolku Dočasky. Tomu však předcházela smrt jednoho ze zvířat. „Majitel řešil své problémy alkoholem a spolu s fenou a třemi mláďaty žili v domě bez jediného zaskleného okna. Zvířata rušila klid a párkrát se stalo, že z domu vyběhla na ulici a jako smečka děsila sousedy. Jednomu z nich ruply nervy a dominantní štěně zastřelil,“ uvedla předsedkyně spolku Andrea Černá.

Tamní starosta Pavel Svoboda o případu nevěděl. „Jen jsem zaznamenal, že teď už nejsou stížnosti,“ konstatoval. Fenka po vykastrování zůstala s majitelem. Podle Černé není pochyb o tom, že svého pána miluje, ten se jí vzdát nechtěl. Veterináři vyhodnotili, že její chov muž zvládne. „Z dlouholetých zkušeností víme, že každou podobnou kauzu lidé sledují a při opakovaně nevhodných podmínkách nás informují,“ vysvětlil Bořil.

Nulový kontakt s člověkem

V Lanžhotě se nyní starají o dvě štěňata, Narniu a Riu, pro která však nový domov zprvu znamenal hrůzu. „Feny do té doby nikdy nepřišly do fyzického kontaktu s člověkem. Nikdo je neomezoval obojkem ani vodítkem. Bylo to drsné, kousaly a bojovaly. Reagovaly na klacek, takže je pravděpodobně muž i mlátil,“ doplnila Černá. Dodala, že prvních čtrnáct dní ve spolku nevěděli, jestli psy nenechají uspat. Po pěti týdnech jsou však v mnohem lepší kondici.

Případem se zabývá policie. „Na majitele jsme podali oznámení o přestupku pro nezabezpečení psů. Soused, který vystřelil, držel zbraň legálně a psi jej napadli,“ sdělila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Jihomoravští policisté letos kromě jiného řešili i týrání psů v Ivančicích na Brněnsku. Tam hrůzostrašné podmínky šest zvířat nepřežilo.