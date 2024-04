Litevci hrozí za pobodání dvou Ukrajinců na parkovišti na Domažlicku až výjimečný trest.

Litevec Karolis P. u Okresního soudu v Domažlicích. | Video: Deník/Milan Kilián

Kdybych se nebránil, zabili by oni mě. Tak vysvětloval Litevec Karolis P. (36) krveprolití u česko-německých hranic, při němž na parkovišti na Domažlicku vážně pobodal dva Ukrajince. Byl obviněn z dvojnásobného pokusu vraždy a v úterý dopoledne ho Okresní soud v Domažlicích vzal do vazby.

„Byl shledán důvod vazby útěkové. Hrozí důvodná obava, že v případě propuštění pana obviněného ze zadržení by mohl mařit vyšetřování tím, že by se nezdržoval na území České republiky, neboť bylo zjištěno, že zde nemá naprosto žádné vazby a navíc neposkytl součinnost ohledně jeho bydliště,“ vysvětlil Deníku domažlický soudce Jan Švígler.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Krvavý incident se odehrál v sobotu 6. dubna večer mezi třemi řidiči kamionů na parkovišti u hraničního přechodu Folmava. „Mělo jít o konflikt mezi třemi muži ve věku 42, 40 a 36 let, jenž měl vyústit až ve fyzické napadení, při kterém nejmladší z nich způsobil starším dvěma mužům závažná bodná poranění,“ popsala tehdy událost policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Pro oba pobodané Ukrajince musel přiletět záchranářský vrtulník. „Utrpěli středně těžké až těžké zranění, bodnořezného charakteru, oba byli leteckou záchrannou službu transportováni na Emergency Fakultní nemocnice Lochotín,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Dva pobodaní muži skončili v nemocnici po potyčce tří kamioňáků na Folmavě

Litevec Karolis P., jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, byl záhy po činu zadržen. Skončil v cele a nyní soud rozhodl o tom, že si na hlavní líčení počká za mřížemi. Podle svého obhájce Ivo Žižkovského se cizinec hájí tím, že neměl jinou možnost. „Můj klient se vyjádřil jednoznačně. Říkal, že se bránil. Že kdyby se nebránil, přišel by o život. Omlouval se, bylo mu to líto, že to dopadlo takto, že tam byli zranění,“ uvedl Žižkovský. Připustil, že všichni tři aktéři konfliktu v sobě měli alkohol, zda ten byl ale příčinou sporu, dle něj nelze jednoznačně říci. Stejně jako to, zda se trojice skutečně začala hádat kvůli válce na Ukrajině. Doplnil, že jeho klient z místa neutíkal, ale dle všeho šel na nedalekou benzinku přivolat policii a lékařskou pomoc.

Za pokus dvojnásobné vraždy hrozí cizinci odnětím svobody na patnáct až dvacet let, případně i výjimečný trest.