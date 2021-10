Podle předběžných odhadů by šetrné čištění skály mělo trvat do pátku. Správa národního parku také pokročila při pátrání po vandalech, stopy pravděpodobně vedou do Berlína.

„Můžeme projít?“ ptali se skrz oblak páry ve čtvrtek krátce po poledni nejistě turisté procházející Edmundovou soutěskou u Hřenska. A nebyli jediní, podobné otázky padaly v několika jazycích. Odborníci zde totiž právě začali čistit skálu posprejovanou vandaly. Právě pomocí přehřáté páry pomaličku odstraňují barvu z porézní horniny. „Je to povrchové čištění. Je vidět, že hlavní, co naše práce obnáší, je trpělivost,“ vysvětloval nad prvním malým očištěným kouskem skály plné voštin Miloslav Černý. Ten s sebou přivezl všechny svoje technologie. Nakonec se ukázalo, že jediná použitelná je ta využívající suchou páru, která vytváří za co nejmenší spotřeby vody co nejteplejší páru. Ta pak pod tlakem 30 barů proudí na skálu. „To, co skálu umývá, tak není tlak, ale teplota páry, která má od 170 do 180 stupňů,“ přibližuje technologii Černý. Ve Hřensku u vjezdu do soutěsky bylo připravené také zařízení pracující s vroucí tlakovou vodou, které by obrazec zvládlo očistit výrazně rychleji. To ale vzhledem ke svým rozměrům nebylo schopné projet po úzkém chodníčku Edmundovou soutěskou.

Nepoškodí skálu

Povrchové čištění bez použití abraziv bylo pro správu parku důležité, mělo by zabránit poškození skály, které by mohlo později vést i k narušení její stability. Poničená skála je v té nejpřísněji chráněné části národního parku. „Zralá krusta zpevňuje celý blok. Pod ní je nezralý, a hlavně měkký pískovec. Pokud bychom krustu sejmuli, mohlo by docházet v tom daném místě k narušení horniny,“ přiblížil hlavní nebezpečí poškození skály geolog správy národního parku Jakub Šafránek s tím, že podobný princip platí například i u pískovcových soch. Ty jsou hotové teprve tehdy, kdy vrchní vrstva uzraje a chrání tak celou sochu.

Krátce po nálezu posprejované skály podala správa národního parku trestní oznámení na neznámého pachatele. A zároveň se sama pustila do pátrání. To ji zavedlo až do Berlína. „Strážci našli na sociálních sítích stránku, kde jsou nafocené stejné obrazce, jako se nachází u nás. Fotky pochází velmi často z Berlína,“ naznačil mluvčí správy Tomáš Salov, odkud mohli vandalové pocházet. Zároveň ale nevylučuje, že v parku mohli řádit čeští vandalové spřátelení s touto německou skupinou.

Podle Miloslava Černého by v boji proti podobným vandalům nepomohla větší kriminalizace takových činů, ale odpovědnost lidí. „Nastříkat to tam je otázka pár desítek minut. Ale sundat to tak, abychom nepoškodili životní prostředí, není úplně jednoduché. Proto bych chtěl apelovat na lidi, aby se nebáli zvednout telefon, když uvidí nějaké sprejery, a zavolat policii. Ta už potom má prostředky, jak se s podobnou situací vypořádat,“ dodal.