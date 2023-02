Mezi řečí předkládá rovnou k podepsání novou smlouvu a celkem přesvědčivě vypočítává výhody nového dodavatele. „Nestačila jsem ho ani vnímat, míchal do toho řeči o shodě mého příjmení s někým z jeho blízkých. Ani jsem se nenadála a smlouvu jsem mezi řečí podepsala. Začaly mně pak ale chodit celkem vysoké faktury, docela mě to vyděsilo,“ říká paní Dana a pokračuje: „Nevěděla jsem, jak to zrušit, protože jsem se styděla to říci svým blízkým. Volala jsem sama na telefonní čísla té společnosti, přehazovali si mě jako horkou bramboru, ale nakonec po mnoha telefonátech a doporučených dopisech se to s pomocí známého povedlo zrušit. Už bych to nechtěla zažít,“ říká smutně.