Vše spočívalo v cílené srážce policistů s automobilem, který řídil pětadvacetiletý muž z Bělé nad Radbuzou pod vlivem drog.

Zběsilá jízda, výzvy policistů, aby zfetovaný mladík zastavil, a následný náraz do mladíkova vozu. To vše se na okrese takto událo poprvé. Za volantem seděl policista Jakub z Domažlicka, který u policie pracuje již pět let. Poprvé tak v praxi využil to, co okoukal u zahraničních kolegů.

„Věděli jsme, že se přibližujeme k Folmavě, kde už se pohybuje více lidí a mohlo by tak dojít k většímu bezpečnostnímu riziku. Museli jsme k zásahu vybrat vhodné místo, aby bylo ohrožení všech zúčastněných i okolí co nejmenší,“ uvedl policista s tím, že zásah ovlivňuje celá řada faktorů. Není to jen o vhodném místě na vozovce, roli v daný okamžik hraje i dopravní situace.

K zásahu je potřeba dostatek praxe a přesnost, aby se zásah povedl. Na automobilu existuje řada bodů, na kterých se dají použít podobné donucovací prostředky a policista musí vědět, jak zasáhnout.

Zdroj: Youtube

„Policisté samozřejmě ví, na jaký bod mají zacílit, aby se vše podařilo. Z taktických důvodů se samozřejmě nemůže prozradit, o jaké body jde a jaká je technika,“ okomentovala ojedinělý zásah policejní mluvčí Martina Korandová.

A jak se po zásahu cítil sám policista Jakub? „Nejprve jsem cítil euforii, protože se celý zásah povedl. Zároveň ze mě odpadly i ty nepříjemné pocity, jelikož máte v danou chvíli odpovědnost za všechny účastněné. Oddechl jsem si, že se nikomu nic nestalo,“ vypověděl policista.

Ovšem nedá se říct, že by tento druh zásahu byl běžnou praxí. Je to krajní možnost a nedá se dopředu říct, zda se použije v dalších případech. Vždy je totiž rozhodnutí na dané hlídce. Policisté a další kolegové navíc jezdí na pravidelná školení, podobné cílené zásahy na ujíždějící vozidla se tak probírají i v Příbrami v polygonu, kde probíhají různá školení a tréninky. Někdy to ale nevzejde jen ze školení, ale i inspirací ze zahraničí od sousedních policejních složek.

Na webu Domažlického deníku si můžete prohlédnout video, které policie během zásahu pořídila.