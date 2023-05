Desítek až stovek lidí bydlících v brněnském Juliánově se týkala ve středu odpoledne evakuace. Bagrista tam při výkopových pracích v Došlíkově ulici narazil pravděpodobně na leteckou pumu. Nikdo se při nálezu nezranil.

Policisté a hasiči evakuovali bydlící v okolí dvou set metrů od nálezu. | Video: Hasiči JMK

Na místo spěchali policisté i hasiči. Nutné bylo dostat obyvatele okolních domů do bezpečí, při evakuaci pomáhali také hasiči. „Kolem tři čtvrtě na čtyři dorazil na místo evakuační autobus. Do čtvrté hodiny ho využilo jen pár lidí, měli možnost uchýlit se do připraveného střediska," sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Doplnil, že v odpoledních hodinách byla řada obyvatel ještě v zaměstnání a o situaci patrně vůbec nevěděla, domů je ale policisté nepouštěli. „Kolem čtvrté hodiny dorazil na místo pyrotechnik. Těžko předem odhadovat, jak dlouho zneškodnění potrvá," uzavřel Dvořák. Zásah nakonec skončil zhruba v pět hodin, poté se lidé mohli vrátit do svých domácností.

Do brněnského Juliánova mířili i záchranáři. „Operační středisko vyslalo k místu nálezu velkokapacitní sanitku, inspektora provozu a záchranářskou posádku. Vše je z preventivních důvodů, kdyby pomoc potřebovali obyvatelé nebo zasahující policisté," vysvětlila mluvčí záchranky Michaela Bothová.