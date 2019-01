K evakuaci více než tří tisíc lidí ze Svítkova a okolí na Pardubicku nedojde. Pyrotechnici na místě nalezli kované zábradlí, náboj a střelu z dvacetimilimetrového protiletadlového kanónu.

„Ráno zhruba kolem deváté hodiny začalo vybagrovávání zeminy za přítomnosti Pyrotechnické služby Policie České republiky. Bagr se dostal do hloubky asi dvou metrů, kde bylo nalezeno staré železo,“ uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Právě železo vydávalo odraz, kvůli kterému musela být na místo povolána pyrotechnická služba. Hrozilo, že by se mohlo jednat o leteckou pumu z druhé světové války. To se však nepotvrdilo. „Pyrotechnik prohlásil místo za bezpečné,“ konstatovala Janovská.

Jestliže by se dnes skutečně nalezla bomba, znamenalo by to velké komplikace. Evakuace by se dotkla 3100 lidí, muselo by dojít k uzavření silnice mezi nadjezdem u Parama a křižovatkou na Starý Mateřov, zastavit by se musel i provoz na železničním koridoru.