Motivem pokusu o vraždu měla být nedořešená minulost dvojice a tíživá finanční situace obžalovaného. V osudný den se oběť vracela z práce. Když odemkla a vešla do bytu, zjistila, že se v něm nachází také její bývalý přítel. Ten ale v bytě nebydlel. „V rukou měl dřevěnou paličku na maso obalenou v sáčku,“ vypověděla před soudem žena.

Bezprostředně poté měl jednapadesátiletý Vítězslav Š. poškozenou napadnout a uštědřit jí ránu paličkou na maso do hlavy. „Potom mě svalil na zem, já jsem mu říkala, proč to dělá, že jsem nic špatného neudělala. Odešel do kuchyně a mně se povedlo vyběhnout na chodník,“ pokračovala poškozená.

Protože se s obžalovaným nechtěla setkat v jedné místnosti, vyslechla ji soudkyně Jaroslava Bartošová odděleně. Kromě úderu paličkou na maso ji měl muž zároveň chytit za čelist tak silně, až ji zlomil. „Pak mě asi dvakrát bodl do pravé tváře a řízl mě do pravé i levé strany krku,“ popsala oběť.