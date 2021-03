Severa vymáhal proplacení údajné půjčky po Švecovi těsně před jeho smrtí, poté chtěl peníze po jeho ženě, ta ale o směnkách prý nevěděla, začala zpochybňovat jejich pravost a oznámila to na policii. „Otec v té době už vůbec nevěděl, co se děje. Nic jiného než láhev ho nezajímalo, jeho zdravotní problémy se stále zhoršovaly,“ řekla před soudem dcera podnikatele Adéla Švecová. Podle obžaloby Švec směnky podepsal v době, kdy byl nemocný a propadal těžkému alkoholismu, a Severa z něj tak podpisy vylákal podvodně.

Svědci i znalci vypověděli, že v roce 2013, kdy byly směnky podepsány, se Švec nacházel v terminálním stavu alkoholové závislosti, v němž dochází ke vzniku orgánových i psychických škod. „Za takovéhoto stavu výrazné progrese závislosti na alkoholu vznikaly směnky,“ dodal státní zástupce Jiří Viesner.

Podle rodiny to se Švecem bylo jako na houpačce, chvíli lezl po čtyřech a močil po domě, poté vypadal, že mu nic není. Podle jeho ženy nebylo v mnoha případech možné poznat, že je opilý.

„Nevím, v jakém stavu přijel domů, ale doma žádné úkony nedělal, u notáře byl v pořádku. Jestliže byl při podpisu směnek pan Švec příčetný, a my nemáme důkazy, které by prokazovaly opak, tak to nemůže být trestný čin,“ vysvětloval Severův obhájce.

Soudní znalci zkoumali také podpisy na směnkách, které podle nich byly identické a technicky perfektní. „Při jejich podpisu tak nejspíš alkoholem ovlivněn nebyl, takže celá teorie obžaloby, že byl opilý celou dobu, se rozsypala jako domeček z karet,“ dodal obhájce obžalovaného exposlance.

Podle Severy se Švec dostal do složité finanční situace, kterou řešil půjčkami, na jejichž splácení si půjčoval další peníze. Švec si bral půjčky také od Severy, ty poté muži kryli směnkami.

Soud Severu po mnohaletém zkoumání zprostil obžaloby. „Soud nemohl dospět ke spolehlivému závěru o tom, že by pan obžalovaný zneužil situace poškozeného. Nebylo proto možné akceptovat popis skutku, jak je uveden v obžalobě,“ odůvodnil rozhodnutí soudu předseda senátu Jan Šlosar. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce a zmocněnec poškozených si ponechali lhůtu na odvolání.

SLOVNÍ ÚTOKY NA ŽENU I DĚTI OBŽALOVANÉHO

Severa si postěžoval, že během vyšetřování a zkoumání čelila jeho žena a děti mnoha slovním útokům. „Věc trvá šest let, pět měsíců a čtyři dny. Přiznám se, že nechápu, jak se tento scénář mohl stát skutečným dílem reality. Věc měla skončit už v zárodku. Paní Švecová se dostavila na policii a řekla, že jsou to falešné směnky, nikdo ji nepoložil otázku, zda má důkaz,“ povzdechl si Severa s tím, že jeho rodina byla šest let vláčena bahnem. „V supermarketu nadávali mojí manželce, že žije s gaunerem, děti ve škole slýchávaly, že jejich táta je kriminálník,“ popsal Severa, čím si rodina procházela.