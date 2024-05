Bývalý poslanec Dominik Feri nastoupil o víkendu do vězení, sdělil ČTK zdroj z vězeňského prostředí. Sedmadvacetiletý doktor práv si bude odpykávat tříleté odnětí svobody za znásilnění dvou dívek - z toho jedné nezletilé - a za další pokus o znásilnění. Podle serveru tn.cz je Feri ve věznici v Teplicích.

Bývalý poslanec Dominik Feri. | Foto: Deník/Radek Cihla

Tn.cz uvedl, že Feri se dostavil do vězení dnes odpoledne. Zdroj ČTK ale uvedl, že se tak stalo již dříve. Lhůta k nástupu by Ferimu vypršela během několika dní. Jako nástupní věznici měl stanovené právě Teplice, a to podle místa trvalého bydliště. Přihlásit se ale mohl v libovolné věznici v Česku.

Feri kvůli svému trestnímu řízení rezignoval na poslanecký mandát a opustil TOP 09 i celou politiku. Proti pravomocnému rozsudku se hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá a zpochybňuje věrohodnost dívek.

Odvolací soud v dubnu odmítl, že by byl uložený nepodmíněný trest vězení nepřiměřeně přísný. Připomněl, že Ferimu za každé ze dvou dokonaných znásilnění hrozilo dva až deset let odnětí svobody.

Bývalý poslanec Dominik Feri.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Podmíněný nebo jiný alternativní trest nebyl podle soudu na místě kvůli společenské škodlivosti Feriho jednání. Jedinou polehčující okolností byla exposlancova dosavadní beztrestnost.

Dva dokonané skutky znásilnění se podle rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam údajně v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky.

Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny.

