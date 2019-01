Velkou pozornost v těchto dnech vzbudil případ fenky belgického ovčáka, která ve zbídačeném stavu musela být v Krnově odebrána její majitelce.

Akci inicioval Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat (MSSOZ). Podle jeho předsedkyně Barbory Tocauerové byla přítomna policie, městští strážníci, záchranáři, hasiči a také zástupci odboru životního prostředí krnovské radnice.

„Psa se povedlo odebrat. Byl u majitelky, která je duševně nemocná. Bohužel došlo k silné podvýživě. Fenka, kterou jsme pojmenovali Cecilka, byla na třetině své váhy. Normálně by měla mezi třiadvaceti až pětadvaceti kilogramy, místo toho ovšem vážila necelých deset kilo,“ upozornila Barbora Tocauerová a ještě dodala:

„Byla to prakticky jen kostřička potažená srstí. Má vystouplé všechny obratle a kosti, včetně těch lebečních.“

Na případ poukázal všímavý krnovský veterinář. Spolek se okamžitě obrátil na příslušné úřady, které začaly jednat.

„Celé to netrvalo ani týden, což je moc dobře, protože moc dlouho by Cecilka už nevydržela. Není schopná stát v kuse ani pět minut, neudrží se na nohou, je velmi slabá,“ připojila několik dalších postřehů předsedkyně MSSOZ.

O celé záležitosti bylo informováno na spolkovém facebooku a případ extrémně podvyživené fenky vyvolal velkou vlnu solidarity. Lidé posílali finanční příspěvky, aby zhruba devítiletému psovi, jenž minimálně v poslední době nesnesitelně trpěl, zajistili lepší budoucnost.

„Do včerejška byla ve Veterinární nemocnici v Opavě. Pak následoval převoz k pěstounce do Ostravy, která se postará o její vykrmení,“ mínila Barbora Tocauerová. V krátkosti se zmínila také o jejím aktuální zdravotním stavu.

„Veterinář zjistil, že má šelest na srdci, na což doživotně bude muset brát léky. Jinak to ovšem byly problémy spojené s podvýživou, ze kterých by se mohla dostat. Cecilka má na to, aby v budoucnu byla zase zdravým psem,“ uzavřela předsedkyně Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat.