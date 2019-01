/FOTO Z MÍSTA/ Pokutou vyřešili v pondělí odpoledne policisté nehodu v Prostějově. V křižovatce ulic Plumlovská, Legionářská a Zahradní se při ní srazila dvě auta.

"Jednačtyřicetiletý řidič Škody Fabie do křižovatky z vedlejší ulice vjel v době, kdy po Plumlovské ulici do centra pětačtyřicetiletý muž řídil Alfu Romeo 147. Po střetu Alfa Romeo vyjela mimo komunikaci, kde narazila do sloupu elektrického vedení a poškodila zábradlí," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Ke zranění lidí při nehodě nedošlo. Vznikla však škoda 35 tisíc korun. Řidič Fabie dostal za své jednání pokutu.