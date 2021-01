Mluvčí litoměřické policie Veronika Hyšplerová přiblížila, že dotyčná měla do vězení nastoupit za různou trestnou činnost, za kterou byla odsouzena. K případu, kdy se pokoušela falešným dokladem oklamat soud, došlo už loni v dubnu. Policisté poté zjistili, že s paděláním průkazky pomáhala ženě o deset let starší kolegyně, která už mezitím, také pro trestnou činnost, skončila ve vězení.

„Koncem loňského roku se podařilo ve výkonu trestu doručit usnesení o zahájení trestního stíhání 43leté ženě, která se aktivně podílela na padělání těhotenského průkazu,“ informovala Hyšplerová. Ani jedna z žen tak nakonec svému trestu neunikla a ještě si obě vyslechnou rozsudek za trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Hrozí jim za to, že si pobyt ve vězení prodlouží o další dva roky. „Jedná se o ojedinělý případ a policisté se s tím běžně nesetkávají,“ poznamenala Hyšplerová.

Ani Okresní soud v Litoměřicích časté případy zfalšování těhotenského průkazu neeviduje. Jeho předsedkyně Halka Lacinová přiblížila, že však občas docházelo k případům, kdy ženy, které měly nastoupit do vězení, předkládaly falešné těhotenské testy, které odhalují graviditu ze vzorku moči. Ten jim ale poskytla jiná a skutečně těhotná žena.

„Tyto případy se poté řešily tak, že testy musely být provedeny odběrem krve, aby to bylo opravdu průkazné. Pamatuji si také odsouzené ženy, které i po dobu pěti let postupně rodily, jen aby se jim výkon trestu odsunul,“ popsala Lacinová s tím, že i v těchto případech však ženy trest v budoucnu nemine.

Tiskopis nestačí

Sehnat čistý tiskopis těhotenského průkazu není složité. Na internetu se dá jeden pořídit zhruba od 5 do 12 korun. Aby se však stal oficiálním dokladem, musí obsahovat celou řadu důležitých zdravotních údajů zaznamenaných ženským lékařem, jenž také na počátku gravidity průkazku vystavuje.

Potvrdila to litoměřická gynekoložka Dimitrina Hatašová. „Laik si do těhotenské průkazky nikdy správně nevyplní to, co je potřeba, protože se v ní sleduje celý průběh těhotenství, ale obsahuje také odborné záležitosti,“ vysvětlila Hatašová a doplnila, že těhotné ženy by ji měly nosit neustále u sebe.

Těhotenský průkaz

Doklad v podobě těhotenského průkazu dostává každá těhotná žena od svého gynekologa v poradně v prvních týdnech gravidity. Budoucí maminka by ho měla nosit neustále u sebe. Jsou v něm zapsány důležité zdravotní údaje i podrobné informace o průběhu těhotenství. Kromě jména, bydliště a rodného čísla jsou v ní zaznamenány i případné předchozí těhotenství, porody či potraty. Nechybí v ní ani všeobecná anamnéza či krevní skupina. Po porodu průkazka zpravidla zůstává součástí dokumentace v porodnici.