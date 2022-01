Podřezaná a spálená? Roční pátrání po fence z Postřelmova mělo tragický konec

Téměř rok pátral Marcel Sehnal z Postřelmova po fence No Song. Svého psa už nikdy nenajde. No Song byla podle svědectví připravena o život, a to velmi nelidským způsobem.

Majitel Marcel Sehnal s fotografií feny amerického pitbulteriéra No Song. | Foto: Deník/Petr Krňávek