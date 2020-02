/VIDEO/ Nepříjemný zážitek má na letošní 14. únor muž, který v obchodě s potravinami v Praze kupoval rodičům valentýnský dárek. Před odchodem jej napadli dva neznámí útočníci, protože nevyhověl jejich poněkud netradičnímu přání. Kriminalisté dva „lupiče“ hledají.

Pražští policisté hledají dva muže, kteří v obchodě s potravinami napadli poškozeného. | Video: Policie ČR

Pražská policie zveřejnila v pondělí videozáznam z kamery v prodejně Tesco Expres u stanice metra Pražského povstání, která zachycuje dění u odkládacího pultu za pokladnou. „Když si muž rovnal nákup do tašky, tak k němu přišli dva muži a chtěli po něm, aby jim koupil flašku, že mají žízeň. To muž odmítl s tím, že takto to nechodí,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.