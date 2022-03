Od loňského ledna se případem zabýval Obvodní soud pro Prahu 4. Letos však došlo ke zvratu. Postaral se o něj ostravský advokát Petr Kausta, jenž zastupuje pozůstalé po Pavolu Kiklošovi a těžce zraněnou policistku. Na základě posudku, který nechal vypracovat, se celá kauza přesunula k vyššímu soudu, a to Městskému soudu v Praze. Ten řeší závažné zločiny, kde je spodní hranice trestní sazby pět let. Závěry znaleckého posudku totiž přinesly změnu právní kvalifikace z usmrcení z nedbalosti na obecné ohrožení.

Tragickou havárii zavinila Jitka R. V opilosti a rychlosti blížící se 200 kilometrů za hodinu narazila zezadu do služebního vozu, jehož osádka se vracela z hlavního města do Ostravy. Pavol Kikloš, sedící vzadu, na místě zemřel, další policista a jeho kolegyně vpředu utrpěli těžká zranění.

Jitka R., která změnila obhájce, ve čtvrtek u soudu zopakovala, že si na samotnou jízdu ani nehodu nepamatuje. S manželem a dětmi šli tehdy na bazén. Její muž údajně flirtoval s cizí ženou. Ve vzteku proto začala popíjet alkohol. Pak společně odjeli domů, kde došlo k prudké rodinné hádce.

To potvrdil i její manžel, který dal ženě dvě facky. Když poté kouřil na balkoně, zaregistroval, jak nasedla do vozu. Vzápětí se v dalším autě vydal za ní. Řidička cestou nejdříve způsobila drobnou nehodu, od níž ujela. Pak následoval tragický náraz. V krvi měla dvě promile. Jitka R. si prý vybavuje pouze scénu z bazénu, poté začala vnímat až situaci, kdy je s policistou u svodidel. Co bylo mezi tím, údajně neví. Řidička cestou ohrozila rovněž osádky řady vozidel, ve kterých seděly i děti.

Hlavní líčení bylo odročeno na duben. Obhajoba požaduje opětovný výslech některých svědků, na což má po přesunutí případu k jinému soudu právo. Vyslechnuti budou i znalci.