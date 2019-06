Za znásilnění hrozí dotyčnému dva až osm let vězení. "Skutek je poměrně dobře důkazně podložen. Důvody pro vazbu útěkovou byly shledány. Je to osoba bez jakéhokoliv zázemí, dokladů, pro účely trestního řízení je nezbytné si ji zajistit umístěním ve vazbě," zdůvodnil rozhodnutí soudce Miroslav Kureš.

Po sexuálním útoku Afričan dívce ukradl i telefon. Podle soudce to udělal zřejmě proto, že neměl žádné peníze ani jídlo a mobil chtěl zpeněžit, aby se pak mohl najíst. K činu se podle soudu „spíše přiznal“. „Víceméně ano, pak řekl, že ne,“ popsal Kureš.

Afričan žádal v Německu o azyl, ale tamní úřady mu ho podle Kureše zamítli. "Od té doby se pohybuje na území Německa v rámci tzv. režimu strpění," upřesnil soudce s tím, že jde o osobu s agresivními sklony. Násilí se poprvé dopustil už před dvěma lety. "V roce 2018 ho policie třikrát řešila pro násilnou trestnou činnost, letos už má taky jeden záznam," doplnil Kureš.

Letos si v Německu odpykával ve vězení měsíční trest za to, že nezaplatil pokutu za jízdy načerno. Po svém úterním propuštění zamířil do České republiky. "Koupil si lístek, jel do Děčína, pak si koupil další lístek, jel do Ústí. Pak ho z vlaku nejspíš vysadil průvodčí," popsal Kureš.

Muž s policií nekomunikuje. Nemá u sebe žádné doklady, není tak jasné, ze které africké země pochází - zda z Libye, nebo Mali. U soudu uvedl, že je mu 30 let. "Tlumočník se s ním snažil mluvit arabsky, francouzsky, anglicky. Asi nechce, takže nemluví," zdůraznil soudce.

Náhodná oběť

Jeho oběť na poli nedaleko lovosické průmyslové zóny byla náhodná. U soudu tvrdil, že by se rád dostal do Francie, ale není jasné, zda tam příbuzné či přátele, kteří by se o něj postarali.

Proti vazbě si Afričan podal stížnost. Ta ale nemá odkladný účinek, a tak ze soudu zamířil přímo do litoměřické vazební věznice.

Ondřej Kůs