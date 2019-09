Na zdi soukromého areálu bývalé plovárny v Zámecké zahradě v Teplicích se v těchto dnech objevily nacistické symboly a urážlivé texty. Kdo tam bílým sprejem nastříkal nápisy například „Smrt vítačům“, „A.F.A. je banda čůr..“, teď bude zjišťovat policie.

„Zatím se na nás v této věci nikdo konkrétně neobrátil, ale na základě poznatků z médií zahájíme vyšetřování v dané věci,“ uvedl ve středu ráno mluvčí teplické policie Daniel Vítek. Vandal poškodil na zdi obraz velké veverky, která pochází z dílny teplického sprejera Kamila Vacka. „Štve mě to. Už jsem zrovna tuto plochu třikrát musel opravovat. Stojí mě to nemalé peníze. A není to jediné místo po městě, které je poničené,“ říká pouliční sprejer.