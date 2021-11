Požár kamionu, který v úterý 6. listopadu časně ráno shořel na dálnici D5 u Rudné, způsobil v ranní dopravní špičce kolaps dopravy na některých hlavních tazích v širším okolí Prahy. Problémy se přitom neomezily jen na D5.

Požár kamionu na třetím kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. | Foto: Hasiči Praha

K ohni, který na třetím dálničním kilometru nákladní soupravu zachvátil v plném rozsahu, vyjeli středočeští a pražští hasiči krátce po půl páté ráno. Než se plameny podařilo zdolat, zůstala dálnice ve směru od Prahy na Beroun a dále k Plzni a Rozvadovu zcela uzavřena. Projet by se ostatně ani nedalo; v úseku mezi dálničními kilometry 2,7 a 3,3 by to požár nedovolil.