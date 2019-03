Nestandardního zákroku se měli loni v únoru dopustit dva příslušníci vězeňské služby na Lotyši Ansisi Bérziňše. K incidentu mělo dojít bezprostředně po návštěvě jeho matky. Podle obžaloby muži spoutaného vězně 12krát uhodili do horní části těla a hlavy i nohy.

„Musel být ošetřen v nemocnici a nosit berle,“ uvedl státní zástupce Radek Bělor. Litoměřičtí dozorci vinu popírají. „Ničeho jsem se nedopustil, zákrok byl v souladu s předpisy,“ reagoval obžalovaný Miroslav Hupka.

Za zneužití pravomoci úřední osoby a ublížení na zdraví hrozí jemu i druhému dozorci Jaroslavu Nepovímovi až 12 let za mřížemi. U pátečního líčení také požádal zmocněnec Lotyše, Rus Alexej Krenke, aby dozorci nahradili muži újmu na zdraví i psychice v řádech stovek tisíc korun.



Dozorci shodně tvrdí, že sám vězeň se choval agresivně, bylo nutné ho zklidnit a při tom postupovali přesně podle služebních instrukcí. Tomu však neodpovídá záznam vězeňské lékařky Dagmar Horčičkové z následného ošetření. „Uvedla, že zakopl a uhodil se do pout,“ konstatovala soudkyně Alexandra Šetková.

Strany si protiřečí

Dozorci tomu nerozumějí. „To je komické. Ode mě to určitě neměla,“ komentoval text Nepovím. „Sdělili jsme jí, co se stalo,“ tvrdí Hupka. Údajné přehnaně agresivní napadení již dříve popsala matka Bérziňše. Dozorci ho vylíčili jinak. „Ve výtahu začal vyvádět, kopal do přepážek, bouchal pouty do dveří, celý výtah se třásl,“ popsal Nepovím.

Jeho kolega prý Lotyše vyzval zanechání protiprávního jednání a ukázal mu obušek. „Snažil se ho zklidnit pákou, pořád se mu to v omezeném prostoru nedařilo, tak jsem do toho vstoupil a zaklekl mu nohy k zemi, aby nekopal,“ dodal dozorce. Soud zajímá, zda se zaměstnanci vězeňské služby nemstili za dřívější konfliktní chování muže k ostatním dozorcům i jestli akceptovali jazykovou bariéru a při nakládání s ním víc ukazovali, než mluvili.



44letý vědec a politický aktivista Ansis Bérziňše byl v ČR vězněn od dubna 2017. Tehdy ho na základě evropského zatykače za delikt v zemi jeho původu zadržela při stáži na liberecké univerzitě policie.Lotyš se líčení v Litoměřicích neúčastnil, prý je i kvůli následkům napadení omezen v pohyblivosti, momentálně je na svobodě opět v zemi svého původu. Požádal soud o spojení prostřednictvím videokonference, ta bude realizována na jednom z dalších naplánovaných líčení.