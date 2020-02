Kdy přesně padl pomník za oběť nenávisti, není jasné. První zprávy o jeho zničení se objevily během víkendu. Že nešlo o náhodné řádění vandala, je zřejmé. Obě masivní ramena betonového kříže jsou uražená a rozdrcená, zničená je také tabulka s nápisem Zbytečným obětem 19. 6. 1945. Místo ní je na pomníku oranžově zářící hákový kříž.

„Buď je to nějaká zavilá pomsta a nenávist, nebo dospěla další generace blbečků. Přijde mi to, jako by nějaká tlupa táhla pohraničím a ničila,“ řekl rozhořčeně Emil Sedláček, který spolu se svými přáteli pomník před sedmi lety na místo vraždy nedaleko Hraničního rybníka umístil. Připomněl tak, že kytlický pomník není jediný, který byl v poslední době zničený. Stejnou barvou, jakou je namalovaná svastika, totiž někdo postříkal také pomník v Malé Veleni, obci vzdálené 25 kilometrů od Kytlic.

Nad řáděním vandalů nechápavě kroutila hlavou také starostka Kytlic Monika Hladíková. „Je to pro mě naprosto nepředstavitelné, kde se něco takového bere v lidech 75 let po válce,“ poznamenala Hladíková s tím, že by se pomník měl rozhodně obnovit. Na sociálních sítích se totiž už objevily nabídky na přispění na jeho znovuvztyčení. Původní kříž pocházel ze starého hřbitova a byl přibližně sto let starý. Zároveň diskutující řádění vandalů velmi tvrdě odsoudili.

„To musel udělat naprostý idiot. Bohužel těmto skutkům nahrává současná politická a společenská situace, kdy nám vládnou populisté za tiché podpory komunistů a fašistů. Jenomže tohle není vlastenectví – to je ubohý a zbabělý vandalismus,“ napsal do jedné z facebookových skupin věnujících se Českému Švýcarsku uživatel Martin V.

Případem se také zabývá policie, na kterou se ještě během víkendu obrátila starostka Hladíková. „Zatím k tomu nemůžeme poskytnout bližší informace, protože je to příliš čerstvé,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Pomník v Kytlicích připomínal šest kytlických německých mužů, kteří byli na tomto místě zavražděni příslušníky Revolučních gard 19. června 1945. Poslední z nich, Franz Kühnel, předseda místní organizace NSDAP, musel všem vykopat hrob, nakonec i sobě, a pak byl zastřelen ranou do obličeje. Zabit byl bez soudu společně s jedním studentem, listonošem, synem kytlického zemědělce a dvěma syny místních řemeslníků. Všichni byli náhodně vybráni ze skupiny přibližně dvaceti Němců, kterou Revoluční gardy hnaly po silnici směrem na Novou huť. Hroby zavražděných byly údajně tak mělké, že z nich koukaly špičky bot mrtvých.

Pachatelé šestinásobné vraždy nikdy nebyli, jak bylo v podobných případech zvykem, potrestáni. Ministerstvo vnitra vydalo až po dvou letech od tragické události výnos, podle kterého nebylo ministerstvu známo, kdo popravu nařídil ani kdo ji vykonal.