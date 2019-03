Tentokrát oslepl radar na hlavní silnici I/9 ve směru od Rumburku na Varnsdorf. Jeho části jsou rozmetané v okruhu několika metrů od sloupu, na kterém měřící zařízení. Jeho poničení od noci na čtvrtek vyšetřují policisté ze Šluknovska. „K poškození radaru došlo v noci na čtvrtek, v současné době na případu pracujeme,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Pravděpodobně i tento radar někdo vyhodil do vzduchu pomocí výbušniny. Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování zatím ani není jasná škoda. Pohybovat se ale pravděpodobně bude ve stovkách tisíc korun, stejně jako tomu bylo v předchozím případě.

Ve Varnsdorfu to totiž není první případ likvidace kritizovaných radarů výbušninou. Před necelým měsícem někdo zničil radar ve Studánce ve směru od hlavní silnice do Varnsdorfu, tehdy způsobil podle majitele zařízení, kterým je soukromá společnost Water Solar Technology, škodu 350 tisíc korun. Pokud by se pachatele podařilo dopadnout, hrozí mu několikaletý pobyt za mřížemí.