Kryt kanálové vpusti přeletěl silnici a dopadl do míst, kudy prochází děti z nedaleké školy. Jeho auto se v tu chvíli začalo naklánět. Od pádu na bok jej zachránil jen kiosek s uzávěrem plynu, který jej vrátil na všechna čtyři kola. Pokud by se tak nestalo, dodávka by zřejmě bokem projela verandou rodinného domu. Majitel domu, na jehož zahradu auto padlo, bleskurychle zareagoval a okamžitě po nehodě uzavřel přívod plynu. Po dobu zásahu plynařů a vyšetřování nehody řídili na úzkém místě dopravu policisté.